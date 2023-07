Tyson Carter, 44 días después

El fichaje de Tyson Carter por el Unicaja se ha convertido en una carrera de paciencia. En lo que está siendo un verano muy tranquilo en comparación a otros muchos clubes, el cambio de Kameron Taylor por Darío Brizuela fue el único punto de alteración que alteró la estabilidad de la ‘marea verde’. Sin embargo, la incorporación del estadounidense está poniendo a prueba de bala la paciencia de cualquier aficionado cajista.

Carter será jugador del Unicaja las dos próximas temporadas. Es una cuestión innegable sobre la que no hay ninguna duda. Club y jugador firmaron en su momento el contrato. El Zenit de San Petersburgo, de donde venía cedido, no cuenta con él y tiene muy claro que será cajista hasta 2025. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo la misma que hace un día, una semana o incluso un mes. ¿Cuándo va a anunciar la entidad verde y morada su fichaje? Y ahí está el problema, que no hay respuesta.

Este viernes se cumplen 44 días desde que el pasado 14 de junio, una vez finalizada la participación de los malagueños en el play off de la Liga Endesa, La Opinión de Málaga dio la primicia sobre la adquisición, ya en propiedad, del estadounidense por el Unicaja. Aún no había firma, sino que se trataba todavía de una negociación que estaba ya en su tramo final. Días más tarde, el club le envió el contrato al ‘11’ verde y morado, y se firmó.

Si están todas las cuestiones del acuerdo listas a falta de un mero anuncio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay que temer que la operación se pueda caer? No, en absoluto. Una cuestión burocrática, totalmente ajena a la materia extradeportiva, es la que mantiene en vilo el fichaje de Carter. De hecho, el pasado verano ya fue un movimiento que se dilató largo y tendido en el tiempo, aunque por asuntos diferentes.

No obstante, no será por la complejidad que ahora ha conllevado la operación. No ha sido, ni mucho menos, un movimiento fácil para el Unicaja. Es más, ha sido una negociación larga en la que las dos partes han tensado la cuerda en varias ocasiones. De hecho, hubo un momento en el que incluso se llegó a pensar por parte de la dirección deportiva en un sustituto para el MVP de la Copa del Rey. Precisamente, Kameron Taylor estaba en la agenda para ser su recambio. Pero ni Carter se va ni tampoco Taylor viene a darle a él relevo.

Un fichaje sin prisa

La buena noticia es que no se trata de una espera tensa, sino todo lo contrario. En el club hay absoluta tranquilidad con respecto al futuro del que será su jugador. Hasta el 16 de septiembre que comience la pelea por el título de la Supercopa Endesa en la Región de Murcia, la espera se puede alargar tanto como sea necesario. Sin embargo, nadie quiere pensar en una hipótesis que conlleve perseverar tranquilamente durante tanto tiempo.

Lo que es seguro es que a finales de julio, un mes y medio después de que la noticia de su incorporación como propiedad viese la luz, el fichaje de Tyson Carter continúa sin novedad alguna. Llegará. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta. No obstante, hay que mantener la tranquilidad y confiar en que el club pueda hacer oficial el fichaje que cerraría la plantilla del Unicaja 23/24. Un jugador fundamental en el que hay puestas muchas esperanzas de cara a su segunda campaña en ACB.