Los nuevos retos de Ibon Navarro

Queda mes y medio para que comience la temporada oficial del Unicaja con la disputa de la Supercopa Endesa y solo dos semanas para comenzar la pretemporada, pero hay mucho trabajo por hacer. El conjunto cajista viene de una campaña en la que sumó su segundo título de Copa del Rey, regresó a unas semifinales de la Liga Endesa finalizando tercero y alcanzó la Final Four de la Basketball Champions League con una cuarta posición. Repetir resultados es cuanto menos una utopía, pero el camino presenta varias piedras a evitar.

¿Cómo mantener el nivel de resultados siendo casi el mismo equipo? ¿Cómo no caer en la monotonía? ¿Cómo seguir haciendo disfrutar al Martín Carpena? Son muchos los retos que afrontan ahora juntos el Unicaja e Ibon Navarro y son aún más las respuestas que juntos deberán encontrar durante la pretemporada para mantener la ‘luna de miel’ junto a la afición verde y morada.

Estilo e identidad

Por las capacidades de la plantilla y por lo que ya ha demostrado, el Unicaja no será una sorpresa para nadie. Ya no será ese equipo que quiere recuperar su estatuts en España y Europa, sino que será el campeón de Copa del Rey al que todo el mundo quiere derrotar. Por eso es fundamental que el estilo de juego y la identidad tengan un ligero cambio. Los rivales ya saben que al Unicaja le gusta correr a partir del rebote defensivo y que todo lo construye desde su trabajo atrás. Así que podrá mantener la forma de juego, pero será fundamental encontrar nuevos mecanismos que impidan caer en la previsibilidad.

Hacer olvidar a Brizuela

Olvidar al excajista a nivel de juego será un reto complicado. El vasco era el verso libre que desatascaba las defensas y que reorientaba los esquemas para encontrar alguna solución. Ibon Navarro, ahora sin uno de sus jugadores más especiales, necesita descubrir otras variantes que resuelvan los nuevos problemas. Además, el banquillo cajista precisará también de encontrar otro líder espiritual que supla la baja del escolta tras tres años y medio en Málaga.

Incorporar a Kameron Taylor

En este renovado plan 2.0, la nueva variante es Kameron Taylor. El estadounidense será la única novedad de la plantilla cajista y la pretemporada será fundamental para verle integrado ya desde el primer partido de Liga Endesa o incluso Supercopa. La buena noticia es que la hará desde el primer día junto a sus nuevos compañeros y también conoce la competición doméstica. Por lo que no necesita proceso de adaptación, sino conocer los automatismos del campeón de Copa.

El ataque 5 vs 5

El técnico vitoriano no solo tendrá que mejorar lo que está bien, sino también darle respuesta a lo que no estuvo tan bien. El ataque 5 vs 5 dio pasos hacia delante el último tercio de temporada, pero es uno de los grandes debe del equipo en ese proceso de alcanzar de nuevo la imprevisibilidad. Sufrió notablemente cuando no pudo correr y en una Liga Endesa tan igualada debe ser tan letal al contraataque como también en estático.

Mantener el ‘Factor Carpena’

Por último, que no menos importante, mantener el ‘Factor Carpena’ es la principal obligatoriedad de cada curso. Por lo pronto, la afición ya ha contestado con una campaña histórica que ha acabado con los 9.043 abonos puestos a la venta. Después de un año de reconciliación, viene el año de asentamiento. Equipo y afición ya saben de lo que son capaces cuando se dan la mano. Así que juntos deben encontrar nuevos horizontes para seguir aspirando a las cotas más altas de cualquier competición.