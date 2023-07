Agotados. No quedan abonos a la venta para ver en directo la próxima temporada 2023/2024 al Unicaja en el Palacio Martín Carpena. En total son 9.043 abonados, casi el cien por cien del aforo del fortín cajista, que tendrá para cada partido un cupo de algo más de un millar de entradas a la venta para el resto de seguidores.

La respuesta de los aficionados ha superado cualquier expectativa previa. En poco más de 24 horas la "marea verde" ha agotado el cupo de abonos que el club puso a la venta el lunes a las 9 horas.

El Unicaja, que en las últimas temporadas ha sufrido para llegar regularmente a la cifra 6.000 abonados, arrancará el próximo mes de septiembre la temporada con más de 9.000. Una cifra estratosférica que se resume por la renovación masiva, por encima del 99% de los antiguos abonados, más la suma de los que se han incorporado a la familia verde y morada estas últimas 24 horas.

Antonio Muñoz Molina ha sido el último abonado que se ha unido al Unicaja 2023-24, un aficionado que regresa a la Marea Verde después de varios años de ausencia. “Fui a Grecia con los Mihitas y estuvimos en el OAKA de Atenas”, relataba emocionado como la gran experiencia vivida en el pasado, “esto es un bonito reencuentro”, decía el propio Antonio a los medios oficiales del club justo en el momento de finalizar la compra de su abono.

"Tenía muchas ganas de ser otra vez abonado de nuestro equipo, del Unicaja, y casualmente me he encontrado esta mañana con mi amigo Paco Alonso (histórico del club) y me ha dicho que me viniera corriendo que la cosa para sacar abono estaba complicada. He venido corriendo y la verdad, para mí ha sido una satisfacción ser el último abonado, es una suerte”, decía feliz el abonado que cierra las incorporaciones al Factor Carpena 2023-24.

Con Antonio Muñoz Molina se cierra una campaña de abonados 2023-24 de auténtica locura. En total, 9.043 abonados esperan ya para ver los partidos del Unicaja en el Martín Carpena.

Entradas a la venta para cada partido

El que no sea abonado, ¿qué tiene que hacer para ir a ver al Unicaja al Carpena? Pues su única opción será adquirir una de las poco más de mil entradas que el club pondrá a la venta antes de cada partido, tanto de Liga Endesa como de la Basketball Champions League. Será la única manera ya que el club ha confirmado que este próximo invierno no tiene previsto sacar a la venta el "Abono de Media Temporada" que comercializó la pasada Navidad.