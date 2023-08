El Unicaja ha sufrido una baja muy importante en las filas de su cantera. Después de cinco años vistiendo la camiseta verde y morada, Rubén Vicente ha decidido separar por el momento su camino de Los Guindos para seguir creciendo en otra categoría y en otro club con más minutos ante la imposibilidad que tiene de hacerlo en el primer equipo de Liga Endesa y lo pequeña que se les queda ya la EBA.

Lo cierto es que el mallorquín se marcha siendo el último gran canterano, dejando su nombre escrito en el panel que recoge a los jóvenes que han podido debutar con la plantilla profesional. E incluso tuvo la suerte de hacerlo en el Martín Carpena junto a su amigo Mario Saint-Supéry ante el Bilbao Basket. Fueron unos pocos segundos que, como él mismo reconoce, recordará toda la vida.

Precisamente, ha tomado esta decisión después de convertirse en subcampeón de Europa con la selección española sub-18. Durante este último año ha formado parte de varias dinámicas de entrenamiento con Ibon Navarro y su evolución año a año deja muestras del jugador que va a ser. Canterano a seguir por el resto de sus compañeros tanto dentro como fuera de la pista, es otra de las marchas sensibles que afrontan un nuevo paso en su carrera.

Adiós en redes sociales

Esta ha sido su carta de despedida a través de las redes sociales:

"Ha llegado el momento. Me toca comunicar que la siguiente temporada no vestiré la camiseta del club en el cual he estado cinco temporadas, Unicaja. El baloncesto es así, a veces los caminos se separan, pero estoy convencido de que esto no es una despedida, sino un hasta pronto, porque Málaga ya es parte de mí, de mi corazón. Trabajaré para ser lo que quiero ser y en un futuro poder volver a cruzar nuestros caminos. Llegué aquí siendo un niño con un gran sueño y me voy cumpliendo el sueño de ese niño, debutar en la liga ACB vistiendo la camiseta de Unicaja y haciéndolo en el Carpena. ¡Muchas gracias Málaga! ¡Muchas gracias Unicaja! ¡Nos volveremos a cruzar!".