El Unicaja ya le ha puesto punto y final a la pretemporada. Si tenemos en cuenta los resultados de la Supercopa, el conjunto cajista ha cerrado la preparación con un gran balance de 6 victorias -Granada, Monbus Obradoiro, Benfica, Bayern de Múnich, Real Madrid y UCAM- y 1 única derrota, ante los blancos en la final celebrada en la Región de Murcia.

Sin embargo, lejos de los resultados, son varias las conclusiones, muy positivas, que Ibon Navarro y el cuerpo técnico pueden extraer. Como ejemplo, con tres internacionales recién llegados, sin pívots cajistas y con las molestias de Jonathan Barreiro, el equipo luchó hasta los dos últimos minutos por el título de la Supercopa.

Los internacionales, en orden

Como cada verano, el Unicaja se ha visto afectado por la marcha de los internacionales. Alberto Díaz, Kendrick Perry y Melvin Ejim disputaron hasta hace unas semanas el Mundial y su reincorporación al equipo, especialmente la del canadiense, ha sido muy forzada. Ahora bien, han vuelto tal y como se fueron. El base ‘montenegrino’ dejó su sello particular en la final con 17 puntos y 4 asistencias, mientras que el ala-pívot -con solo dos entrenamientos- hizo 9 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias ante el UCAM. Al capitán, por su parte, se le vio bien en defensa, pero falto de ritmo en ataque. De hecho, van a tener descanso hasta el jueves en la vuelta al trabajo.

Will Thomas

Will Thomas, quizás, ha sido la mejor noticia de la pretemporada del Unicaja. Acostumbrado a lo largo de su carrera a ir de menos a más a lo largo de las campañas, el rendimiento que ya ha ofrecido el de Baltimore ha sido espectacular. Llega a la Liga Endesa en un estado de forma excelso. Si todo ello se une a su privilegiada lectura de juego, a su ‘manita’ desde su particular lado de la zona... Ibon Navarro va a tener al Will de Badalona casi desde el primer día. ¡Y jugando en Supercopa 55 minutos entre los dos partidos!

Tyson Carter

Las alegrías se reparten por todas las zonas del campo. Se le pedía desde el primer día, sobre todo tras la marcha de Brizuela, y ha respondido. El Unicaja 2023/24 tendrá un ‘nuevo’ Tyson Carter: mucho más maduro en la toma de decisiones, valiente para echarse el equipo a la espalda en los momentos más importantes y, sobre todo, director de juego. Puede jugar solo, hacerlo con Perry como escolta o como manejador junto al malagueño. Si además se tiene en cuenta el talento anotador, puede ser -y será- uno de los nombres a seguir en su segunda temporada en ACB.

Kameron Taylor

La Supercopa ha sido el perfecto ejemplo de lo que puede ofrecer el exjugador del Bàsquet Girona en Málaga. Le falta soltarse un poco en ataque, tener más confianza en sí mismo, porque formó parte del enorme tercer cuarto que protagonizó el equipo ante el Real Madrid en la final de la Supercopa. Sin embargo, es mucho más que un portento anotador, más que un jugador al que se le caen los puntos en las manos. Es un paso adelante en defensa más que evidente. Músculo para defender a exteriores muy potentes y dejando un trabajo atrás encomiable.

La competitividad intacta

El equipo será diferente al del curso pasado. Tendrá otros sistema a nivel de juego, pero si algo no va a cambiar es el gen competitivo de la plantilla y el cuerpo técnico. El conjunto verde y morado llegó a estar 14 puntos abajo tras el descanso ante el Madrid. Una renta ante la que cualquiera, y más con los problemas que tenían los cajistas, se habría rendido... cualquiera menos el Unicaja. No solo se redujo esa diferencia, sino que el marcador llegó a ser favorable a los de Ibon Navarro en el último cuarto. Un ADN inquebrantable que volverá a enamorar al Martín Carpena y a toda España.

¿La sexta noticia? Ojalá el regreso de los pívots. Para ello habrá que esperar hasta el martes cuando todo el equipo regrese a los entrenamientos. Mientras tanto, solo queda contar las horas para disfrutar de una nueva temporada junto al Unicaja.