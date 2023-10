Rafa Santos llegó a la cantera del Unicaja el verano de 2019 apadrinado por Jesús Lázaro, exjugador cajista y actual técnico del equipo EBA. Base de la generación de 2003, internacional con España, pronto demostró con su juego y su trabajo que su fichaje desde Cordobásket era una apuesta muy buena para el club de Los Guindos.

El director de juego cordobés debutó con la primera plantilla del Unicaja el 21 de octubre de 2020 en un partido de la Eurocup ante el Brescia italiano. Santos, que anotó la última canasta del partido y jugó los últimos 64 segundos, se convirtió en aquel momento en el segundo canterano más joven de la historia en debutar con el primer equipo del Unicaja, superando nada más y nada menos que a Domantas Sabonis.

Grave lesión de rodilla

Su presencia en los entrenamientos de la primera plantilla cada vez era más habitual y su futuro muy prometedor. Pero todo dio un giro radical en la pretemporada del verano de 2021. El primer día de entrenamientos del primer equipo sufrió una grave lesión de rodilla. Desde entonces comenzó un auténtico calvario para un jugador que acababa de firmar su primer contrato con la primera plantilla del club verde y morado.

Santos se rompió el cruzado de la rodilla izquierda. Una lesión grave y que no hizo más que complicarse en los siguientes meses. Su rodilla no respondió bien a casi ningún tratamiento de recuperación, lo que le ha llevado casi una decena de veces al quirófano, que no han desesperado al jugador, que ha seguido trabajando en busca de su regreso a las canchas.

796 días después

Han pasado más de 700 días desde aquel percance y este viernes, por fin, todo ha terminado con su regreso a las pistas, en el partido que el Unicaja Andalucía ha jugado contra el Jaén correspondiente a una nueva jornada de la Liga EBA. Pudo jugar 12 minutos arropado por sus compañeros y bajo la atenta mirada del presidente, Antonio Jesús López Nieto, el director deportivo, Juanma Rodríguez, el director de la cantera, Ramón García y buena parte de su familia y sus amigos de Córdoba.

En las redes sociales del club se ha podido ver un emotivo discurso de Lázaro en el vestuario, tras el partido, valorando el esfuerzo. Rafa Santos vuelve a sentirse jugador 796 días después. Y esa es una gran noticia para él, para el Unicaja y para el baloncesto.