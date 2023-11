No es una temporada fácil para Ibon Navarro. El Unicaja ya ha dejado de ser la gran revelación en la Liga Endesa y todos los rivales saben a lo que juega este equipo. La cuestión de saber frenarles es otro tema, pero cada cuerpo técnico conoce a la perfección que la estrategia pasa por defender, rebotear, correr y anotar. Así que lo que necesitaba el club de Los Guindos era un paso adelante de la plantilla. Un nuevo contexto al que se ha adaptado a la perfección Dylan Osetkowski.

Después de una buena temporada 22/23 como rookie en ACB, aunque con cierta irregularidad a lo largo del curso, el mundo del baloncesto en España ha puesto esta temporada sus focos en el californiano del Unicaja. La Liga Endesa vigila a sus grandes nombres y ahí no solo llama la atención Osetkowski fuera de la pista, sino que lo hace también dentro de ella.

Los números le acompañan. Es el jugador más utilizado por Ibon Navarro en la competición doméstica, el segundo cajista que más balones recupera (7), el segundo que más valoración suma hasta el momento (83) y, muy importante, el que mejor impacto tiene en la pista (55). De hecho, es el cuarto jugador con un mayor promedio en más/menos en la Liga Endesa (7.9). Solo Abalde, Campazzo y Musa -con el Real Madrid invicto- le superan. Sin dejar atrás que es el jugador verde y morado que más ha anotado entre ACB y BCL (109).

Más allá de los números

No obstante, Dylan Osetkowski es mucho más que un jugador capaz de hacer 15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en un partido. Más bien es todo lo que no se ve o lo que la estadística no llega a contar. Muy probablemente, es uno de los interiores con mayor impacto en ambos lados de la cancha. Lanza desde más allá de la línea de 6.75, postea, ‘baila’ en la pintura y machaca, pero también defiende, corta líneas de pase, tapona y recupera.

En cada partido está mejor que en el anterior. Ya en pretemporada se le vio muy fino. Es de esos pocos interiores capaces de jugar de ‘4’ y de ‘5’, pero de hacerlo bien. Siendo letal desde la larga distancia, aprovechando cada una de sus cualidades en ambas posiciones y convirtiéndose en un arma muy poderosa para los planes de Ibon Navarro.

Dupla con David Kravish

Ahora bien, su efectividad al lado de Kravish es abismal. No existe ninguna cifra que ratifique que el rendimiento del californiano es cuantitativamente mejor con su compañero. Sin embargo, sí que el equipo, cualitativamente, crece y suma cuando ambos componen la pareja interior del Unicaja. Ocurrió en muchos tramos de la pasada temporada y la mejoría del pívot lo ha vuelto a demostrar este curso.

Ninguno de ellos es un portento físico ni domina con su corpulencia en la zona, pero tienen una inteligencia baloncestística que reduce el impacto que otros interiores de más cuerpo pueden tener. No es solo que tengan buena mano desde fuera de la zona, es la capacidad que tienen para generar y aprovechar ventajas, los espacios que crean a sus compañeros, el dominio del juego que tienen y la velocidad para reaccionar en defensa y ser dos imprescindibles en este Unicaja.

La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos ala-pívots hay en la Liga Endesa mejores que Dylan Osetkowski? Es muy probable que no salgan mucho. De hecho, valorando el impacto global ataque-defensa... aún menos. Porque el paso adelante que ha dado el californiano ha sido vital para cambiar el rumbo a nivel de resultados y ya va camino de ser uno de los mejores.