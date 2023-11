Fran Vázquez regresa al Unicaja. El histórico jugador se ha unido al staff técnico del club de Los Guindos para realizar trabajo de técnica individual, sobre todo en aspectos del juego interior. Lo hará tanto en el primer equipo como en los equipos de cantera. Hay que reseñar que Vázquez ya estuvo la temporada pasada en el cuerpo técnico del Unicaja Andalucía Júnior en Liga EBA.

Además, el ya nuevo entrenador del Unicaja ya estuvo este verano realizando trabajo individual con Yankuba Sima y Yannick Nzosa, con el objetivo de mejorar el juego de ambos jugadores cerca del aro. Trabajo que ahora hará dentro de la estructura del club.

Histórico jugador del Unicaja

Fran Vázquez ha sido uno de los mejores pívots nacionales de la historia de la Liga Endesa. Canterano de Los Guindos que debutó con el primer equipo del Unicaja en 2001, formó parte de la plantilla que se alzó con la Copa del Rey en 2005. A lo largo de sus 7 temporadas en Málaga sumó 342 partidos, siendo el quinto jugador con más encuentros en la historia del club, lo que le llevó a ser el líder histórico del Unicaja en tapones (337), el tercero en rebotes totales (1.455) y el quinto en valoración (2.970).

Fran Vázquez ha tenido una larga y exitosa carrera en las pistas, destacando su etapa en el FC Barcelona. Campeón de la Euroliga 2010, de la Liga Endesa 2009, 2011 y 2012 y de la Copa 2007, 2010 (MVP del torneo) y 2011. Sus últimos títulos los consiguió en las filas del Lenovo Tenerife, la BCL y la Copa Intercontinental en el año 2017.

Ahora, pone toda esa experiencia a disposición de los equipos del Unicaja.

Fran Vázquez: "Quiero devolver lo que el club hizo por mí"

Fran Vázquez, en su primera declaración tras incorporarse como entrenador del organigrama del Unicaja ha dicho que: "Es una cosa que quería en un futuro y quiero agradecérselo no sólo al club, que ha confiado en mí, sino también al entrenador. A Ibon Navarro también le ha gustado cómo trabajo y la idea de tener un entrenador de técnica individual. Como muchas veces pasa en los equipos profesionales, entre los viajes y que no puedes tener a alguien para trabajar con la gente que se queda, salió la opción y estoy muy contento".

Sobre su labor, el de Chantada ha explicado que es entrenador de técnica individual "no sólo del primer equipo, sino también de la cantera. Estoy listo para que, si un entrenador de la cantera necesita un trabajo más específico con un jugador, ellos sepan que tienen esa figura, la de un jugador que sabe cómo funcionan las situaciones de poste bajo. Trabajar en el Unicaja, donde yo he crecido y he tenidos mis éxitos, es un orgullo".

Ayuda para mejorar el juego interior

Por último, Vázquez ha señalado que, como exjugador, "te gusta estar en este mundo que conoces bien. Mi faceta consiste en devolver lo que el club hizo por mí, un pedacito de eso. Yo crecí aquí como jugador y ahora voy a intentar que jugadores del primer equipo tengan esa opcion de trabajar. El verles que van creciendo y mejorando es gratificante".