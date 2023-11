Han pasado 11 meses desde que Augusto Lima sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla izquierda en el partido ante el UCAM Murcia, su exequipo. Desde aquel 28 de diciembre, en lo que acabó siendo una victoria dedicada al brasileño, el pívot ha tenido que disfrutar de los grandes éxitos de su equipo desde el banquillo. Sin embargo, todo apunta a que esa cuenta atrás acabará muy pronto.

Ibon Navarro compareció este viernes en la previa del Bilbao Basket-Unicaja de este sábado y fue preguntado por la situación de Lima. El técnico, por lo pronto, deja muy claro su deseo: "A mí me gustaría que le pudiéramos dar algunos minutos de aquí a 2/3 semanas, pero no depende de mí. A veces en estas cosas me adelanto demasiado. Depende de los médicos, de los fisios y de Marcos -Cerveró-".

No obstante, también es muy consciente de que las prisas no son buenas consejeras en este tipo de casos. "Cuando le vean preparado, que no está demasiado desequilibrado en cuanto a lo que usa su cuerpo para hacer ciertas cosas, lo podremos incorporar. Va poco a poco, hoy -esta mañana- incluso hará una parte, pero no quiero correr más de lo que debo. Me gustaría que estuviese en tres semanas para darle algún minuto. Depende de él, de cómo evoluciona y de lo que lo digan los médicos y Marcos".

11 meses fuera

Precisamente, se trata de una noticia que llega 11 meses después de que sufriera la grave lesión de rodilla. Desde entonces se le ha visto trabajando sin descanso para asentar una recuperación que es fundamental para un jugador como él de 32 años. No obstante, en el club ya han sido muy pacientes con el pívot y no cambiará por el hecho de regresar a las pistas tras un período tan prolongado ni tampoco volverá rápido al nivel con el que se fue.

Segundo descarte en la convocatoria

Ahora bien, el regreso, cuyo impacto no será inmediato, sino progresivo, también le presenta un dilema muy importante a Ibon Navarro: un descarte en la convocatoria. Si todo va bien, el técnico tendrá pronto a su disposición a los 14 jugadores del primer equipo. Ya deja fuera a Mario Saint-Supéry salvo lesión, pero ahora tendrá que elegir a otro cajista y muy seguramente del juego interior porque se quedarán para dos posiciones Ejim, Will Thomas, Osetkowski, Kravish, Lima y Sima.

Esas serán cuestiones que habrá que resolver en el futuro, pero lo que es seguro es que es una gran noticia recuperar al fin a uno de los grandes baluartes de este Unicaja al que llegará en un tramo clave de la temporada.