Al Unicaja le quedan cuatro partidos para cerrar un puesto como cabeza de serie para la Copa del Rey de Málaga 2024. Por delante tiene recibir al Covirán Granada y al Barça, y visitar al Palencia. Sin embargo, hay una salida marcada que podría decidir el 22 de diciembre el gran objetivo para el torneo del k.o: el UCAM Murcia, un equipo que se la jugará sin sus dos grandes estrellas.

El conjunto de Sito Alonso no solo sufrió el pasado domingo una derrota ante el Valencia Basket, sino que perdió a Ludde Hakanson y a Simon Birgander, su pareja de suecos por excelencia. Las imágenes al final del encuentro ya fueron muy claras: el pívot se tuvo que retirar -después de jugar solo 4 minutos- ayudado por unas muletas, mientras que el base se marchó por su propio pie aunque con dificultades.

Dos cuestiones que el propio club ha confirmado con sendos partes médicos. El gran varapalo llega con el '5': "Tras las pruebas complementarias realizadas en el día de hoy, los servicios médicos han diagnosticado que Simon Birgander deberá pasar por quirófano. El pívot, que cayó lesionado en el primer cuarto frente a Valencia Basket, sufre un esguince de grado 2-3 en el tobillo derecho con edema óseo. Se estima un periodo de recuperación de aproximadamente 4 meses", aseguró el comunicado.

Hakanson será duda

La preocupación con Hakanson es mucho menor: "También tiene una pequeña rotura muscular. Hoy se le iba a hacer nuevas pruebas para ver el alcance, pero seguro que no estará en el próximo partido ni en los siguientes supongo. No creo que sea tan grave como el de Simon", afirmó el director general Alejandro González. Un pronóstico que confirma el parte en lo que ha sido una "una elongación muscular en el vasto interno de la pierna derecha", aunque no estima fecha de recuperación.

Birgander, MVP

Lo que es seguro es que la baja de Birgander tendrá un fuerte impacto durante los próximos meses en el UCAM. El pívot estaba siendo hasta ahora el mejor jugador de la Liga Endesa con 14.1 puntos, 9.3 rebotes y 21.1 de valoración. Una explosión que le ha colocado esta temporada como uno de los grandes '5' de la ACB tras estar a la sombra de Tomic en el Joventut.

Por lo que será un quebradero de cabeza menos para un Unicaja que podría llegar a Murcia con más de medio billete asegurado para ser cabeza de serie el próximo mes de febrero en el Martín Carpena.