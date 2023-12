El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, se mostró tremendamente sastisfecho por el fin de año que ha completado su equipo, después de derrotar en un Carpena absolutamente lleno a todo un FC Barcelona. "Tengo que delicitar a los jugadores. Hemos terminado este 2023 como merecíamos, con un gran partido. Ha sido un año inolvidable, pero hay que seguir. Entrenaremos este jueves y luego descanso", matizó.

"Tiene mucho mérito que funcionemos así. Mas allá del talento, es mucho de las personas, que todos antepongan al equipo", agregó. Expresó que se han vivido este miércoles muchas emociones, por "el reencuentro con el Carpena y esa sinergia que se genera aquí cuando tenemos el campo como lo teníamos hoy. Es algo impresionante".

Respecto al partido reconoció que de inicio hubo demasiadas pérdidas. "No leímos bien la defensa de cambios, sin saber a quien atacar. Nos encontramos más cómodos en algunos quintetos", dijo el propio Ibon. Y recordó que se llegó al descanso con siete triples. "Ajustamos con Joel y Kalinic. Hay un jugador que no destaca tanto en números, que es Melvin, que ha jugado en una posición que no es la suya con la baja de Jonathan. Dentro de un juego coral, valoramos ese trabajo", especificó.

Luego llegó un tercer cuarto marcado por el sufrimiento ante Satoransky, "que nos ha generado problemas. Pero conseguimos mandarle lejos. Y pudimos disfrutar. Este equipo es un estado de ánimo y cuando lo hace, somos un equipo difícil de batir para el rival", considera el preparador vasco.

No ocultó que en el futuro habrá "peores momentos, pasarán muchas cosas. Pero malo será que en junio nos acordemos solo de haber batido un récord de victorias", espetó. E insistió en el simbolismo de este triunfo: "Se lo he dicho al equipo antes y después. Era el último partido de un año que es inolvidable. Y hoy hemos logrado tener una identidad muy clara, una forma de jugar, una filosofía", concluyó.

Agradeció a los jugadores esa base primordial para mejorar en el juego constatemente, pero también subrayó la labor de quienes han logrado encontrar 14 "tíos así". Para expresar a continuación: "No sé si es muy extravagante decir que este partido es la obra maestra del año. Pero es la forma en la que el equipo merecía de acabar el año 2023", alegó Navarro.