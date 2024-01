BCL: Unicaja, favorito en su nuevo grupo europeo ante tres rivales en apuros en sus ligas

Tras la disputa de las eliminatorias del play in durante las tres primeras semanas de enero, la competición europea regresa esta semana para el Unicaja, con el inicio del Round of 16 de la Basketball Champions League. El equipo verde jugará la segunda fase continental encuadrado en el Grupo I con el SIG Estrasburgo francés, el Cholet también galo y el Tofas Bursa turco.

Aunque es evidente que hay que afrontar el reto con "humildad", lo cierto es que el Unicaja parece favorito claro para ocupar una de las dos primeras plazas de este grupo, que serán las que darán acceso posteriormente al cruce de cuartos de final previo a la Final Four.

Mientras el Unicaja es segundo de la Liga Endesa, la más dura y competitiva del continente, sus tres rivales continentales en esta segunda liguilla atraviesan todos bastantes problemas en sus respectivas competiciones nacionales. Ninguno de ellos tiene balance positivo de victorias/derrotas y solo el Cholet está entre los 8 primeros.

Grupo I de la BCL. / BCL

SIG Estrasburgo

El SIG Estrasburgo, que juega esta BCL después de ganarse la plaza en la fase previa (igual que le ocurrió al Unicaja la temporada pasada) es undécimo de la Pro A francesa. En 20 jornadas ligueras, el rival verde en este Round of 16 solo ha ganado 9 partidos y ha perdido 11. Es el cuarto peor ataque de la LNB gala y está fuera de la zona de play off, por lo que tendrá que hilar fino en estos próximos meses si no se quiere meter en un lío. Su mala posición en la Pro A sorprende porque en la BCL sí que ha dado mejor imagen y acabó primero de su grupo en la primera fase, superando en la clasificación al Pinar Karsiyaka turco, Oostende belga y Oldenbourg alemán.

Los jugadores del SIG Estrasburgo celebran una victoria con su público. / BCL

Cholet

El Cholet francés, aunque están algo mejor situados en la clasificación que el SIG Estrasburgo, lo cierto es que también está lejos de los mejores de la LNB. El Cholet es octavo en la tabla, con un balance equilibrado de 10 victorias y 10 derrotas, después de unos primeros meses de temporada muy irregulares para los dirigidos por Laurent Villa. Tuvieron que ganarse el pase a este Round of 16 en una eliminatoria de play in agónica ante el Dinamo Sassari italiano.

El Cholet francés comarte grupo con el Unicaja en el Round of 16. / BCL

Tofas Bursa

El Tofas Bursa, primer rival del Unicaja en esta segunda fase, tampoco lo está pasando nada bien en la Basketball Super Ligi de Turquía. Los de Bursa van undécimos en una clasificación de 16 equipos, con 7 victorias y 10 derrotas en las 17 jornadas ligueras ya disputadas. Están con solo 2 victorias de ventaja sobre la zona de descenso y mostrando una irregularidad preocupante, sobre todo porque son un equipo con presupuesto y plantilla para estar mucho más arriba en la clasificación.

El Tofas Bursa eliminó en el play in al Paok griego. / BCL

Round of 16

A partir de este miércoles arrancará para el Unicaja y el resto de equipos la segunda liguilla de la Champions de la FIBA. El Unicaja afronta el reto de intentar acabar primero de este grupo I, un objetivo que le daría el premio de tener ventaja de pista en el play off de cuartos de final al mejor de tres partidos del que saldrán los 4 clasificados para la Final Four del mes de mayo, que todavía no tiene sede oficial.

La afición cajista ya se prepara para el Round of 16 continental. / Gregorio Marrero

Ibon Navarro no se fía

Es evidente que con solo 16 equipos vivos en Europa es imposible encontrar rivales asequibles. Ibon Navarro no se fía y cree que la liguilla que arranca esta semana será dura y exigirá mucho a su equipo: "Es un grupo complicado. Los dos equipos franceses están bien trabajados, con mucho talento. Tofas es tan talentoso como anárquico. Son imprevisibles. Es complicado preparar ese partido. Si tienen dos o tres jugadores bien te pueden matar. El calendario tienen dos partidos fuera de casa antes de la Copa y no podemos fallar", aseguró el técnico vasco.