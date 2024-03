El Promitheas, un monstruo de dos cabezas antes de la Final Four

El Promitheas Patras será el último rival al que debe superar el Unicaja si quiere estar en la Final Four de Belgrado del 26 al 28 de abril. El azar ha decretado este jueves en Suiza que conjunto griego ponga a prueba la superioridad mostrada por el Unicaja y que tanto han alabado los directores deportivos en este último Round of 16. Sin embargo, ya no hay tiempo para la relajación.

El equipo griego es, por resultados, el mejor de todos los rivales que han llegado hasta los cuartos como segundos clasificados gracias al balance de 4-2. De hecho, ha empatado tanto con el UCAM Murcia y con el Hapoel Holon, pero el average ha sido el que ha terminado por colocar a los helenos en esa segunda plaza. Le ganaron al AEK dos veces (80-79 y 67-79), al Hapoel Holon en la primera vuelta (65-74) y al UCAM en la segunda (79-78). Por contra, sumaron dos derrotas ante estos dos últimos rivales, 92-93 y 90-81, respectivamente.

Además, es un equipo que ha dado varios pases hacia delante conforme ha avanzado la competición. Hay que recordar que en la fase de grupos quedaron terceros compartiendo grupo con el JDA Dijon, el Rytas Vilnius y el BK Opava. En el play-in superaron contundentemente al Le Mans: 68-78 y 91-78.

Dos grandes anotadores

Gran parte de esta mejora ha venido de la mano de Anthony Cowan, el jugador con mejor promedio de anotación por partido en la Basketball Champions League (18.6). Hasta el momento ha dejado grandes exhibiciones ofensivas con 30 puntos ante el Hapeol Holon y el BK Opava o 22 frente al JDA Dijon y el UCAM Murcia. De hecho, solo tiene un partido con menos de 10 puntos en su casillero. Fue el último contra el AEK del que se marchó con un 1/11 en tiros de campo. Hunter Hale completa la dupla con 16.8 puntos de media.

Anthony Cowan, jugador del Promitheas Patras. / BCL

Así que ya está todo preparada para que llegue la primera semana de abril. Antes de poner el foco en la BCL llegarán la visita del Covirán Granada y el aterrizaje en el Carpena del Basquet Girona, ahora entrenado por el excajista Fotis Katsikaris.