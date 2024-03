Ibon Navarro, feliz por la victoria, y Pablo Pin, indignado por el arbitraje

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó que su equipo hizo "un partido muy bueno" a nivel defensivo para ganar por 62-90 este sábado en la pista del Covirán Granada. "Fue un partido muy bueno a nivel defensivo, estuvimos muy sólidos. Hemos limitado su anotación en segundas opciones y hemos sacado más rédito a los rebotes que ellos", dijo Navarro en sala de prensa tras el partido.

El técnico destacó que los suyos tuvieron "buen ritmo a campo abierto" y que "en la segunda parte el ritmo alto" les dio "ventaja" y pudieron "romper el partido". "Hicimos un partido muy bueno en líneas generales atrás. A un equipo que promedia 84 puntos en casa le hemos bajado mucho la anotación", insistió. "Donde no llega la adrenalina de un partido importante tiene que llegar el reto de competir en los partidos. Controlamos a jugadores suyos que estaban a un nivel alto. El objetivo era reducir los puntos del Covirán Granada y lo hemos hecho muy bien", agregó Navarro.

El técnico del Unicaja calificó el triunfo como "una victoria importante porque el Covirán Granada venía jugando muy bien en las últimas jornadas" en un "ambiente sano entre aficiones que ojalá se pueda repetir durante muchos años".

El Unicaja se paseó en Granada. / Fermín Rodríguez (ACBMedia)

Pin: "No hemos perdido por el arbitraje, pero hemos sido perjudicados"

Por su parte, el entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, se mostró "indignado" con la actuación arbitral, aunque no quiso que sus quejas suenen a "excusa" ante el partido perdido. "Estoy indignado, pero no quiero darle más vueltas. Suena a excusa cuando pierdes con tanta diferencia, y no quiero que mi equipo llegue el lunes tomándolo como excusa", dijo Pin sobre la actuación arbitral. "No hemos perdido por el arbitraje porque Unicaja ha sido mejor, pero si vemos que hemos sido perjudicados hablaremos con quien lo tengamos que hacer", añadió Pin.

El técnico cree que "Unicaja ha hecho el juego que suele hacer, un juego físico", pero piensa que hubo diferencia de "criterio" a la hora de interpretar las faltas de un equipo y de otro. "Hemos jugado con mucha pérdida y nos la han castigado. Ha faltado calidad de bloqueo, automatismos y concentración", indicó. "Unicaja no te perdona los errores y hemos cometido muchos seguidos. Te anotan mucho y muy rápido. Es un rodillo que físicamente sigue apretando", agregó.

Pin confirmó que el brasileño Cristiano Felicio apenas jugó por una "leve molestia en la espalda" y dijo que desde mañana trabajarán con él para que esa "leve molestia no exista".