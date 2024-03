El Unicaja muestra su músculo en Granada (62-90)

Un parcial de 0-17, entre los últimos minutos del primer cuarto y el arranque del segundo, ayudó al Unicaja a ponerse por delante en Granada y dominar después con autoridad un partido ante el Covirán en el que los verdes volvieron a lucir fondo de armario y recursos varios para seguir sumando victorias en la clasificación.

La verdad es que fue "otro día en la oficina" para un Unicaja que va muy sobrado contra según qué rivales de esta ACB 23/24. Hubo algo de guerra en el primer cuarto, pero a partir del segundo acto sencillamente es que no hubo partido.

Al Unicaja, desde luego, no se le atragantó el fin de semana de derbis que ha preparado la ACB para este sábado y domingo del inicio de la Semana Santa. El equipo verde fue muy fiable en Granada ante su rival autonómico, que sigue luchando por escapar de la zona roja, pero que tiene pinta de que va a sufrir hasta la última jornada.

El Unicaja fue mucho mejor que el Covirán Granada. / Fermín Rodríguez (ACBMedia)

Sin pensar en Europa

Aunque la "marea verde" está más pendiente estos días del Promitheas, del play off de la Basketball Champions League y de si les salen las cuentas para viajar a Belgrado dentro de un mes para poder ver en directo la Final Four, el equipo demostró este sábado que tiene fuerzas para todo. Es obvio que los partidos europeos que se avecinan son importantísimos, pero no se puede descuidar la Liga y los de Ibon Navarro está claro que no lo van a hacer.

Esta victoria en Granada afianza al equipo en la segunda plaza, objetivo ahora de los verdes para encarar el play off por el título con ventaja de campo hasta una hipotética final. El buen trabajo de tantos meses luce en la clasificación de un equipo que sigue mostrando un nivel excelso de juego (casi siempre) y de resultados (siempre).

Kameron Taylor recoge un rebote. / Fermín Rodríguez (ACBMedia)

Sima, descartado

El descarte fue esta vez Yankuba Sima. Ibon priorizó la necesidad de que Augusto Lima tenga minutos para mejorar su nivel físico y de juego, antes de que jugara el pívot catalán. El brasileño fue titular y tuvo un buen puñado de minutos para ir sumando sensaciones. Jugaron los 12 y anotaron los 12. Ninguno jugó más de 20.30 minutos y ninguno estuvo en pista menos de 9.30.

No parecía fácil el derbi en Granada. Los nazaríes se jugaban mucho, estrenaban nuevo fichaje, el pabellón estaba bastante lleno... Había que hacer muchas cosas bien para poder ganar. Y el Unicaja las hizo. Le costó 5 minutitos arrancar, es cierto, pero fue poner primera y ya no frenó esa máquina verde y morada que cuando acelera se lleva por delante todo lo que se le ponga por el medio.

Perry no tuvo su mejor tarde en Granada. / Fermin Rodriguez / LMA

Inicio irregular

Y eso que el partido no arrancó excesivamente bien para los de Los Guindos. Faltó acierto en el tiro exterior y también rebote. Sin dominar dos aspectos fundamentales del juego, el Unicaja sufrió en los primeros minutos: 13-7. Los tiros libres y las rotaciones de banquillo ayudaron para que al final del primer cuarto los de Ibon Navarro estuvieran ya por delante: 15-18.

La defensa del Unicaja fue clave para dar un buen mordisco al marcador en el segundo cuarto, que resultó además determinante para la suerte del duelo andaluz. Los verdes forzaron muchos errores en el pase del Covirán y también robaron muchos balones. El rival se puso nervioso y encajó un parcial de 0-17 que puso a los verdes con un goloso + 11, 15-26. Muy buenos minutos en ese tramo para un Unicaja en plan apisonadora.

Pablo Pin pidió un tiempo muerto para leer la cartilla a los suyos. Mejoró la agresividad del Covirán en su defensa y trató de acercarse, pero los cajistas no concedieron mucho. Corrieron, anotaron con bastante acierto y el intercambio de golpes favoreció los intereses de un Unicaja que entró en los últimos 2 minutos con +10. Al descanso, 29-38. Partido bien encarrilado, pero con mucho trabajo todavía pendiente para los siguientes 20 minutos.

Lima tuvo muchos minutos para coger sensaciones. / Fermin Rodriguez / LMA

Factor Kalinoski

Kalinoski tiró del equipo en ataque con un par de triples y el Unicaja se fue de 14, 34-48. Los verdes dominaron con aparente facilidad cualquier intento de los locales de acercarse en el marcador. Navarro movió y movió el banquillo, pero el equipo no varió su marcha triunfal.

Un par de acciones positivas de Rousselle levantaron el ánimo al rival. Ibon Navarro cortó de raíz el arreón local con un tiempo... y otra vez +14, 46-60. El partido alcanzó el último cuarto con 46-68 para los verdes. Estaba claro que los 10 minutos finales ya iban a ser intrascendentes. Ibon entendió ese rato final como un buen banco de pruebas: más minutos para Lima, protagonismo para el renqueante Perry, pareja exterior Taylor-Barreiro, presencia del "tito" Will en el "4"... El marcador final, después de una máxima de 30 fue 62-90.

Carter fue uno de los mejores en Granada. / Fermin Rodriguez / LMA

El Girona de Fotis Katsikaris, próximo rival

Entramos en una semana "especial". Primero, porque es una de las más importantes del año para Málaga y para los malagueños. También porque el baloncesto "descansa" estos próximos días a la espera de que arranque el play off europeo el miércoles siguiente al Domingo de Resurrección. Antes, el Sábado de Gloria, visita del Basquet Girona de Fotis Katsikaris al Carpena en una nueva entrega de una Liga que ya empieza a ver cada vez más cerca el play off por el título. La verdad es que si te gusta el baloncesto y eres fan del Unicaja, te vienen semanas y meses de emociones fuertes. ¡Felicidades!