El Unicaja se prepara para un verano 2024 "movido"

El Unicaja vivió el pasado verano el mercado estival más tranquilo de su historia. El club renovó a buena parte de su plantilla entre febrero y mayo, dejando muy pocos deberes pendientes para la postemporada: la renovación de Will Thomas, la de Tyson Carter... y poco más.

Eso sí, en pleno verano llegó la oferta del Barça por Darío Brizuela lo que provocó unos días de mucho movimiento, mientras el escolta vasco pagaba su cláusula de rescisión e inmediatamente después llegaba el fichaje de Kameron Taylor, procedente del Básquet Girona.

Muchas decisiones que tomar

En el club de Los Guindos son conscientes de que este próximo verano nada va a ser igual a lo que ocurrió doce meses antes. Habrá que tomar muchas más decisiones y también que salir al mercado. Ya se cerró el fichaje de Tyson Pérez, pero tiene pinta de que no será la única novedad de la plantilla del Unicaja 2024/25.

La situación contractual de los jugadores cajistas a día de hoy es la siguiente: tienen contrato en vigor para el próximo curso Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyson Carter, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski, David Kravish, Mario Saint-Supéry y Tyson Pérez; mientras que acaban contrato el próximo mes de junio 5 jugadores: Jonathan Barreiro, Melvin Ejim, Will Thomas, Yankuba Sima y Augusto Lima.

Melvin Ejim, junto a Ibon Navarro. / Unicajab/Fotopress;M.Pozo

Mantener el bloque

En el club tienen muy claro que el objetivo vuelve a ser este próximo verano tocar lo menos posible la plantilla. La idea es mantener el bloque por tercera temporada consecutiva, con Ibon Navarro al frente del banquillo y con mínimos ajustes en el róster. Ya es seguro el de Tyson Pérez y la ilusión es que haya pocas novedades más. Pero ese deseo es evidente que no va a ser fácil de cumplir. Al menos uno o dos fichajes más casi seguro que tendrán que llegar.

Las primeras decisiones que hay que tomar están relacionadas con qué se va a hacer con esos cinco cajistas que en junio acaban su vinculación con el club. Varios van a renovar, pero ¿cuántos?

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja. / Unicajab/Fotopress

Independientemente de esto, en los despachos de Los Guindos son conscientes de que alguno de los que tiene contrato puede dejar el club este próximo mercado veraniego. Sobre todo hay dudas con el futuro de Dylan Osetkowski, jugador que está firmando una temporada espectacular y que está en el radar de varios clubes de la Euroliga.

El propio jugador, en una entrevista publicada por La Opinión de Málaga este miércoles, hablaba de su situación contractual sin asegurar que su futuro esté vinculado al cien por cien con el Unicaja 24/25 porque «cuando un equipo de Euroliga viene es muy difícil decirle que no»...

¿Nuevo ‘caso Brizuela’?

En Los Guindos saben que si un equipo «grande» viene con el dinero, será imposible retener a Osetkowski o al jugador que sea. Ya pasó el año pasado con Darío Brizuela, al que el Barça ofreció un contrato de tres años y mucho más dinero del que tenía firmado en Málaga, haciendo imposible su continuidad en el equipo cajista. El Barça pagó su cláusula de rescisión de más de un millón de euros y el escolta vasco abandonó el club verde y morado rumbo a la ciudad condal.

Rueda de Prensa despedida Darío Brizuela. / Álex Zea

Lo que el Unicaja no va a variar es su postura respecto a la cláusula de salida de cualquiera de sus jugadores. O sea, que el que quiera llevarse a un jugador con contrato en vigor en el club de Los Guindos deberá abonar íntegramente la penalización marcada en su contrato por abandonar Málaga.

El propio presidente, Antonio Jesús López Nieto, ya ha manifestado públicamente esta idea de no negociar con ningún club la carta de libertad de cualquiera de los actuales jugadores verdes: «Todos los grandes clubes intentan pescar. Nosotros intentaremos que la red esté rota para que no se vaya ningún pescado. Creo que los jugadores están contentos. Pero esto es baloncesto profesional. Y si viene una oferta mareante... Nosotros lo que no vamos a hacer es negociar nada. No negociaremos una sola cláusula. Así de claro. Luego puede pasar como lo de Darío: que venga algún equipo y lo pague. Creo que todos están contentos, pero no puedo augurar lo que vaya a pasar en tres meses porque cuando renovamos a Darío pensábamos que iba a seguir, y ahora está en el Barça», dijo el presidente cajista días atrás pensando en lo que puede venir este próximo mercado de verano.

El club quiere "tocar" la plantilla lo menos posible. / UNICAJABFOTOPRESS/M.POZO

Fin de temporada con deberes

A falta de algo menos de tres meses para que acabe la temporada, con todavía dos títulos importantes en juego, todavía hay muchas cosas por decidir. Los rumores serán continuos durante las próximas semanas. De salidas y de llegadas. El Unicaja tiene mucho trabajo adelantado, aunque el verano tiene pinta de que va a ser movido en Los Guindos. Desde luego, mucho más que el anterior.