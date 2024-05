Lenovo Tenerife - Unicaja: 72 horas después... otra vez en el camino

Vuelve la Liga Endesa. Como si nadie hubiera jugado por un título -y ganado- hace 72 horas, como si nadie hubiera llegado a las 5 de la mañana del lunes al aeropuerto tras volver de Serbia y como si nadie hubiera cogido un avión este martes para viajar hasta Tenerife. A la ACB no le importa lo ocurrido en el Belgrado Arena y, caprichoso el calendario, une otra vez este miércoles (20.45 horas/Movistar) el camino de los finalistas de la Basketball Champions League.

Podríamos entrar en una conversación de si no había otro hueco para haber jugado este Lenovo Tenerife - Unicaja, atrasado por la disputa continental, y lo peor es que no. Ni hubo hueco antes porque los canarios llegaron al tercer partido en los cuartos europeos, ni lo habrá en adelante porque también habrá jornada intersemanal el jueves 9 de mayo para ambos equipos. Así que tenía que ser ahora o nunca y no es una buena noticia para nadie.

Partido descafeinado

Lo que podría ser un partido de un nivel táctico sublime y digno de preparación del play off, va a ser un encuentro en el que ganará no el que más lo intente, sino el equipo que sea más inteligente. Ambos vienen de jugar dos duelos de una exigencia física y mental brutal en tres días, y nadie se ha recuperado para estar en el Santiago Martín en plenas condiciones. De hecho, Ibon Navarro y su staff técnico decidieron suspender el entrenamiento del martes para que la plantilla cajista pudiese descansar lo máximo posible antes de viajar.

El Unicaja no ha tenido ni un momento de descanso desde el inicio de la Final Four. / Álex Zea

Así que todo el mundo llega con las fuerzas justas... si es que quedan. Al menos, los malagueños llegan con todos los efectivos disponibles. Habrá que hacer un descarte -sin importar la nacionalidad- y todo apunta a que será el jugador que más tocado llegue físicamente al partido. Probablemente, haya que quitar de la ecuación a Melvin Ejim y Will Thomas, ya que ambos descansaron en uno de los dos partidos de la Final Four. Tampoco sumó demasiados minutos Augusto Lima. Así que los tiros podrían ir en cuanto por alguno de los 10 restantes.

Los problemas físicos sí que le van a pesar al Tenerife. Txus Vidorreta no podrá contar por lesión ni con Aaron Doornekamp ni con Jaime Fernández. Habrá que ver cómo está Sasu Salin, entre algodones tras sufrir una rotura en el gemelo interno. Pero la gran ausencia será Kyle Guy, ahora mismo en Estados Unidos tras ser padre por segunda vez. Si a eso se le suma la cantidad de minutos que han acumulado Marcelinho Huertas, Shermadini o Abromaitis... por ahí puede estar el partido para el Unicaja.

Importancia clasificatoria

No obstante, y a pesar de todas las dificultades con las que llega todo el mundo, es un partido que tiene importancia clasificatoria. Las cuentas son muy sencillas para los malagueños. Si consiguen ganar los cuatro partidos que les restan de la Fase Regular de la Liga Endesa, serán campeones de la Liga Regular. Es decir, habrá ventaja de campo en todas las eliminatorias: los cuartos, las semifinales y la gran final. El calendario que queda será muy duro (UCAM, Barça y Palencia).

Así que en estas condiciones regresa el campeón de la BCL a la pista del mismo rival al que superó hace 72 horas en el Belgrado Arena. El Unicaja buscará repetir resultado, pero no será una obsesión porque lo verdaderamente importante es que no haya ningún percance físico. Que los 12 que jueguen acaben intactos porque el play off empieza la tercera semana de mayo y ahí es donde llega lo verdaderamente importante.