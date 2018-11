Rodríguez confía en que se produzca una alternativa que no pase por la derecha el 2D

La candidata de Adelante Andalucía a presidir el Gobierno andaluz, Teresa Rodríguez, se ha mostrado convencida este viernes de que "la derecha no va a tener mayoría suficiente" para gobernar tras las elecciones de este domingo "siempre y cuando no haya una alianza de nuevo con el PSOE-A".

Así se ha pronunciado Rodríguez en Málaga, concretamente en los Baños del Carmen, enclave que la confluencia ha escogido para lanzar uno de sus últimos mensajes antes de que a medianoche termine la campaña electoral de las elecciones del 2D, y donde ha estado arropada, además del candidato de Adelante Andalucía a la Vicepresidencia, Antonio Maíllo, del coordinador general de IU, Alberto Garzón.

Preguntada por el hecho de que PP y Cs no hayan descartado presentar su investidura si quedan segundos, la candidata de la confluencia ha explicado que presentar un candidato a la investidura "es competencia de quien presida el Parlamento" y que lo hará "cuando se asegure de que alguien tenga los apoyos suficientes".

En este sentido, ha sostenido que "la derecha no va a tener mayoría suficiente, no va a sumar para tener el Gobierno, siempre y cuando no haya una alianza de nuevo con el PSOE-A", de modo que cree que "hay altas expectativas de conseguir una alternancia que no pase por las derechas, que es el objetivo que nos hemos marcado en campaña".