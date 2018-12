Pablo Casado no cierra la puerta a que Vox entre en un gobierno del PP en Andalucía

El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró ayer que será Vox el que decida si adopta «un papel pasivo» en Andalucía, facilitando la investidura de Juanma Moreno con su abstención, o «activo» a la hora de participar en «la línea del programa electoral» de su partido.

En una entrevista con RNE, Casado explicó que hablará primero con Cs y después con Vox para negociar un acuerdo de investidura, de legislatura o de gobierno, teniendo en cuenta que «la posición de partida innegociable es que Juanma Moreno sea el presidente» y el PP lidere el cambio en Andalucía. «Yo creo que la única posición de partida que ya hemos dicho que es innegociable es que Juanma Moreno tiene que ser presidente de la Junta, y el Partido Popular tiene que ser quien lidere ese cambio», señaló.

«Luego ya, si es un acuerdo de investidura o si es un acuerdo de legislatura o si es un acuerdo de gobierno, se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos, y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva, es decir, abstenerse y facilitarlo, o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años», continuó.

Preguntado de nuevo por si le gustaría que Vox entrara a formar parte del Gobierno andaluz, Casado dijo que «tiene que ser Juanma Moreno quien lidere esas negociaciones» y que, «lo importante es que el PP pueda desplegar su programa electoral». «Al final el que apoya un partido tiene que tener muy claro cuál es la hoja de ruta de ese partido. Nosotros lo que queremos es un cambio en Andalucía, un cambio que es la primera piedra para cambiar España», concluyó.

A espera de las negociaciones



Por su parte, Moreno, en relación con la posibilidad de que Vox tuviera consejerías en un Gobierno del PP-A en Andalucía, se limitó a decir que «eso forma parte de una negociación que no se ha producido».

En declaraciones a La Sexta, el líder del PP andaluz indicó que ha escuchado que Vox no tiene el objetivo de entrar en el Gobierno andaluz «porque no cree en la autonomía». «Eso es lo que he oído y no he tenido ocasión de hablar con sus responsables y, por tanto, no lo sé», explicó Moreno, quien señaló que las negociaciones «son negociaciones y siempre se parte desde una posición abierta, flexible y desde un punto de vista posibilista, porque es la única manera de llegar a acuerdos».

A partir de ahí, agregó, habrá cosas en las que estemos de acuerdo y otras en las que estemos en desacuerdo. Insistió en ese sentido en que lo importante es que hay voluntad de diálogo por parte del PP-A y que la pregunta es si hay voluntad de diálogo y acuerdo por parte de Ciudadanos y Vox. «Creo que hay voluntad de diálogo y ahora lo que tenemos que ver es si hay voluntad de acuerdo», apuntó.

Respecto a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el líder del PP-A dijo que «tiene que asumir con dignidad que su tiempo ha acabado y que empezamos una nueva etapa en Andalucía y que si la lidera el PP-A lo haremos con enorme honestidad, responsabilidad y serenidad». Para el dirigente de los populares andaluces, «nadie se puede permitir el lujo» de que haya bloqueo para la constitución del nuevo Gobierno andaluz y se tengan que repetir elecciones.