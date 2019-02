La Semana Santa frenará la campaña en varios municipios andaluces

En Semana Santa no hay campaña. Este mantra se va imponiendo poco a poco en muchas formaciones políticas andaluzas, que en los últimos días han anunciado que no pondrán propaganda electoral en los recorridos de las procesiones o, directamente, no harán campaña hasta el Domingo de Resurrección.

El PP está encabezando estas declaraciones públicas, en principio lideradas por responsables locales de los partidos, no como un pronunciamiento a nivel regional. Los alcaldes de los municipios gaditanos de Vejer de la Frontera y San Fernando ya han dicho que no harán campaña durante la Semana Santa, lanzando además esta invitación al resto de partidos. Las agrupaciones locales del PP de Jaén y de Almería han sido algo más prudente y evitará poner publicidad electoral en los recorridos procesionales, para no interferir en el normal paso de las hermandades.

También el PSOE de Baeza y Vox de Córdoba se han pronunciado en este sentido, pidiendo respetar el paso de las cofradías ante la previsible avalancha de propaganda electoral, al coincidir las elecciones nacionales el 28 de abril -una semana después del final de la Semana Santa- y las locales y europeas el 26 de mayo.

El alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz) y presidente del PP local, Pepe Ortiz, fue de los primeros en decantarse por esta opción, asegurando en un mensaje en su cuenta de Twitter que "por respeto a las numerosas personas de nuestro pueblo con devoción y sensibilidad con las hermandades de penitencia", el PP de Vejer no realizará actos de campaña durante esta etapa de la Cuaresma. "No haremos campaña en Semana Santa. Así se lo hemos comunicado a las hermandades de nuestro pueblo", ha subrayado el que fuera cabeza de lista de los populares por Cádiz en las pasadas elecciones andaluzas.

Fue rápidamente seguido por el presidente local del PP en San Fernando (Cádiz), José Loaiza, que también uso las redes sociales para hacer un anuncio parecido. En su caso fue por Facebook, donde colgó un mensaje anunciando que no haría campaña durante la Semana Santa y pidiendo al resto de las formaciones políticas que se sumaran a la iniciativa.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), se ha sumado este martes a este movimiento, anunciando que el grupo municipal del PP "no incluirá actos que puedan afectar al normal desarrollo de los desfiles procesionales de las hermandades y cofradías de Almería". Así, en su perfil de Twitter, explica que su campaña, que sí habrá, evitará afectar al desarrollo de las procesiones.

En esta misma línea se ha pronunciado el PP de Jaén, que no renuncia a la campaña, pero sí que evitará poner propaganda electoral en los lugares donde se desarrollen los desfiles procesionales. Los populares no quieren "bajo ningún concepto alterar una gran tradición de fe y cultura que se vive con mucho arraigo en nuestra provincia con los mensajes electorales", por ello aseguran que adoptarán "la medidas oportunas para que la propaganda electoral que habitualmente se colocan en nuestras calles durante la campaña electoral no se ubique en lugares de interés de la Semana Santa".

El PSOE de Baeza (Jaén) ha sido la primera formación política diferente al PP que se ha adherido a este movimiento. De hecho, ha afirmado que no colocarán propaganda electoral en aquellos lugares por donde las diferentes hermandades y cofradías realicen su estación de penitencia. Además, recordó que las procesiones de Baeza están declaradas de Interés Turístico Nacional. El PSOE de Baeza, que ha anunciado esta decisión por Facebook, indica que "esta agrupación no instalará propaganda electoral por las calles y plazas por donde transcurran los pasos procesionales de nuestra Semana Santa".

El presidente provincial de Vox y parlamentario autonómico, Alejandro Hernández, ha aprovechado para lanzar un mensaje al resto de partidos para garantizar el "respeto máximo" a la Semana Santa durante la campaña para las elecciones generales con los actos políticos, carteles y megafonía, porque "hay cosas que deben estar por encima de las siglas".

En una nota, ha animado al resto de partidos en Córdoba a sumarse a la iniciativa de Vox de "anteponer el respeto a la Semana Santa a algunas prácticas habituales en campaña como la colocación de cartelería en las calles", de modo que ve "necesario un ejercicio de responsabilidad por parte de los partidos para que este hecho no perjudique a las hermandades y cofradías".