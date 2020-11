Andalucía seguirá cerrada hasta después del puente de diciembre

Andalucía seguirá cerrada durante el puente de la Inmaculada y la Constitución. Es lo que ha anunciado Juanma Moreno este domingo al mediodía tras presidir el comité de expertos de la Junta de Andalucía para valorar la situación de la comunidad y la continuidad o el endurecimiento de las medidas restrictivas decretadas hace dos semanas para tratar de frenar el avance de la pandemia del Covid-19.



Por tanto, el Gobierno andaluz ha decretado la prórroga de las medidas hasta el 10 de diciembre, jueves, una vez pasado el puente del mes que viene, con pequeñas novedades.



Seguirá el cierre perimetral de la comunidad andaluza y de todos los municipios, manteniéndose en los mismos horarios el toque de queda impuesto hace dos semanas. En cuanto a los bares y restaurantes, las medidas restrictivas se mantendrán con una pequeña variación: podrán abrir para recoger pedidos hasta las 21.30 horas y, otra novedad relevante, se amplía el horario de las jugueterías hasta las 20.00 horas.



Tras iniciar su intervención desglosando los datos de la pandemia en la región de las últimas semanas y mostrando en un gráfico el que parece ser el pico de la segunda ola de la pandemia, Juanma Moreno anticipaba que Andalucía sigue en una situación complicada que obliga a mantener el cierre perimetral dos semanas más, hasta el jueves 10 de diciembre,



Sobre la situación en la provincia de Granada, donde está cerrada toda actividad no esencial desde el pasado 10 de noviembre, Moreno ha explicado que se mantienen en vigor las mismas restricciones salvo en los municipios del distrito sur, donde se permitirá la apertura de actividades no esenciales hasta las 18 horas.



El presidente de la Junta ha asegurado que es "consciente de las enormes dificultades de comerciantes y hosteleros" en la provincia de Granada tras dos semanas sin actividad pero ha optado por mantener vigentes las restricciones salvo en el distrito sur porque "tristemente los datos son los que son", con una incidencia de duplica la media nacional, y no tiene sentido "entrar en una carrera precipitada sería pan para hoy y hambre para mañana".



En cualquier caso, Moreno ha adelantado que la Junta estudia activar un "plan de apoyo adicional" para los sectores afectados por el cierre total de la actividad en la provincia de Granada y ha avanzado que se realizará una "evaluación semanal" de la evolución de la pandemia "por si fuera posible flexibilizar sin esperar al 10 de diciembre".







El esfuerzo que estamos haciendo los andaluces empieza a dar sus frutos y los expertos nos recomiendan mantener las medidas. Entiendo lo que supone y me hubiera gustado abrir la movilidad, pero ahora es necesario perseverar. Seguiremos al lado de los sectores afectados. pic.twitter.com/gDAfMC4SFh — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 22, 2020

Las medidas ya conocidas

Andalucía decretaba hace dos semanas, desde las 0.00 horas del pasado día 10 y hasta este domingo, el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18.00 horas, amplió el toque de queda desde las 22.00 hasta las 7.00 horas y confinaba a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se puede entrar y salir de forma justificada, además de mantener vigente el cierre perimetral de la comunidad.El cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18.00 horas es más exigente en la provincia de Granada, donde la grave incidencia de la pandemia obligaba a decretar el cierre completo de toda actividad no esencial con la recomendación a la ciudadanía de "salir sólo para lo estrictamente necesario".De igual modo, la Junta acordaba hace dos semanas que las universidades de toda Andalucía debían impartir las clases 'on line', mientras que los colegios e institutos sí podían mantener sus clases presenciales.