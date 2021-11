El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha insistido este miércoles en que el Gobierno del PP-A y Cs "va a agotar la legislatura" pese al fin de la negociación con PSOE-A y Vox para desbloquear los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022, ha descartado dimitir por la difusión de una grabación del pasado mes de julio de una reunión interna del grupo parlamentario Cs en la que defendió que es "estúpido" presentar y aprobar un Presupuesto "en año electoral" en Andalucía y ha atribuido esta filtración a que "mi figura molesta a los que quieren un adelanto" de las autonómicas tanto en Génova como en Ferraz.

Marín se ha pronunciado de este modo en sendas entrevistas en la cadena Ser y en Onda Cero, recogida por Europa Press, en las que se ha declarado "muy orgulloso" de su trabajo como vicepresidente de la Junta y ha rechazado con contundencia tanto la petición de dimisión realizada por PSOE-A, Unidas Podemos y Vox por la "filtración de una conversación privada" como un adelanto electoral en caso de que no salgan adelante los Presupuestos para 2022. "No nos van a temblar las piernas por presiones desde Génova o desde Ferraz", ha subrayado.

Preguntado por si considera que el exsecretario de Organización de Cs Fran Hervías, ahora en el PP, puede estar en el origen de la filtración de la grabación, el líder andaluz de Cs ha admitido que "no le extrañaría" porque "son conocidas por todos la OPA" del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y las "maniobras" de Hervías para "liquidar a Cs en Andalucía y en toda España". "Quienes se dedican a hacer política basura pues que sigan. Yo desde luego no voy a jugar a eso", ha añadido.

Para Marín, quien haya filtrado esa grabación desde luego se "ha convertido en la muleta del PSOE en Andalucía" para poderle facilitar una excusa para no apoyar los Presupuestos de 2022. Ha agregado que es "público y notorio la OPA de García Egea sobre Ciudadanos y las maniobras del señor Hervías por intentar destrozar y aniquilar a Cs en Andalucía, igual que en el resto de España", pero ha querido dejar claro que eso es lo que menos le preocupa en este momento, sino seguir haciendo el trabajo en el Gobierno andaluz.

Marín también ha avanzado que participará el próximo fin de semana en el Congreso Regional que el PP-A celebra en Granada y se ha mostrado convencido de que a raíz de ello "todo el mundo me va a poner en el PP, pero yo estoy donde estoy es en Cs". Preguntado si PP y Cs podrían concurrir juntos a las próximas elecciones autonómicas, el vicepresidente de la Junta lo ha descartado porque "tenemos diferentes proyectos políticos".

Ha indicado además que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, con el que ayer habló sobre su participación en el congreso regional y sobre la filtración de la grabación, está "completamente convencido" de que hay muchísima gente que intenta "matar a Juan Marín", porque Cs "estorba en Andalucía". Además, Marín se ha mostrado seguro de que hay gente a la que no le gusta y le inquieta la posición tan "sólida y solvente" que tiene Moreno con su gestión al frente de la Junta.

"Pero a nosotros no nos preocupa esto y tanto Juanma Moreno como yo tenemos muy claro que vamos a seguir trabajando, con unos presupuestos prorrogados o con unos nuevos presupuestos para 2022 si se pueden aprobar", ha indicado Marín, quien ha señalado que aquellos que buscan el adelanto electoral, "no lo van a conseguir con este tipo de argucias, de juego sucio y de política rancia que algunos pretenden, sea desde Génova, desde Ferraz o desde cualquier otra sede de otro partido".

"Yo molesto a mucha gente que no quiere que las cosas funcionen, pero me da igual. Yo vine a la política llorado y si me tengo que marchar de la política, lo voy a hacer con la cara alta y mirando de frente. Yo no me voy a esconder nunca y voy a seguir trabajando para este Gobierno de PP y Cs que está cambiando Andalucía", según ha dicho Marín, quien ha indicado que tiene la "conciencia muy limpia y clara". "Tengo un compromiso muy serio con Juanma (Moreno) y, sobre todo, con los andaluces y no me voy a mover de ahí", ha recalcado Marín.

En cuanto al contenido de la grabación, ha manifestado que lo que dice en ella fue en unos momentos en los que el Gobierno central trasladó a la Junta una situación "difícil y durísima para Andalucía, como era que teníamos que hacer un presupuesto con recortes". "Yo no estaba dispuesto eso, y me parecía estúpido e irresponsable plantear unos presupuestos para 2022 recortando en sanidad, en educación o en políticas sociales", según ha indicado Marín, quien ha señalado que lo pensaba en junio y lo piensa ahora.

Asimismo, ha señalado que públicamente ha dicho varias veces que igual "no era una mala idea prorrogar" los actuales presupuestos de 2021, que con 41.000 millones de euros están cubriendo todos los servicios esenciales y se crece en empleo y en la economía.

Ha agregado que en septiembre, el Gobierno central trasladó que Andalucía recibiría en torno a unos 5.600 millones de fondos europeos Next Generation, con los que ya se elaboró el Presupuesto para 2022, y hubo reuniones con los grupos parlamentarios para buscar acuerdos. Ha agregado que ya contaban con que el PSOE-A no iba a aprobar, en un año electoral, unos Presupuestos de PP-A y Ciudadanos, mientras que la intención de Vox es "forzar un adelanto" electoral en Andalucía y "eliminar a Cs del tablero" porque sabe que mientras la formación naranja siga ahí, no "va a gobernar en esta tierra".

Juan Marín ha defendido que en Andalucía hay un Gobierno "sólido y estable", con una coalición que es un "ejemplo a nivel nacional" y la intención es agotar la legislatura