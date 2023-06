El Grupo Socialista ha solicitado la convocatoria extraordinaria de la comisión de control de la RTVA y sus sociedades filiales del Parlamento andaluz para que comparezca en ella el director general de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, para "informar sobre la supresión de los informativos provinciales en Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión durante la campaña electoral" de las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha sostenido que en Andalucía se están viendo cosas "verdaderamente escandalosas" durante la etapa de gobierno de Juanma Moreno, al que ha acusado de cometer una "cacicada" con la decisión de "suprimir los informativos televisivos de todas las provincias de Andalucía" en Canal Sur "del 1 al 23 de julio, y toda la programación de informativos de la radio, todos los programas de servicios informativos" en Canal Sur Radio coincidiendo con el periodo de la campaña electoral de los comicios del 23J.

Férriz ha aseverado que eso no había ocurrido antes "en la historia de la democracia de Andalucía", y lo ha vinculado a la "manipulación" y al "control político" que, a su juicio, quiere ejercer el PP-A para esta campaña electoral, en la que "sus comisarios políticos de Sevilla son los que van a marcar la censura y la manipulación para seguir haciendo lo que han hecho durante todos estos años con Canal Sur, un instrumento político al servicio electoral del PP sin ningún pudor, sin ninguna ética y sin ninguna decencia", según ha sostenido.

La portavoz socialista ha avisado de que, por el contrario, "otros programas informativos privados, encargados a productoras de la cuerda del PP, sí se van a seguir emitiendo sin ningún problema durante el mes de julio" en Canal Sur.

Plantilla de Canal Sur

Ángeles Férriz ha subrayado que para las recientes elecciones municipales del 28 de mayo se llevó a cabo "un refuerzo de plantilla" en Canal Sur "de 30 personas", y ha cuestionado que no se pueda hacer algo similar en julio "para nada más y nada menos que abordar una campaña electoral de unas elecciones generales".

En esa línea, se ha preguntado si es que "no se quiere" realizar ese esfuerzo porque lo que se pretende es "manipular, censurar y contar sólo lo que a uno le interesa que se cuente", y al respecto ha reivindicado el "derecho democrático" de los andaluces "a recibir una información veraz" y a "la participación política".

De igual modo, ha anunciado que, "de materializarse esta cacicada", desde el PSOE-A acudirán "a la Junta Electoral a reclamar el derecho de los andaluces a su información por parte de un medio público" que, según ha denunciado, "desde hace tiempo se ha convertido en un instrumento obsceno a favor del Partido Popular sin ningún pudor, sin ninguna ética y sin ninguna decencia".

El PSOE-A ya se quejó la semana pasada de la supresión de informativos locales de Canal Sur en verano, coincidiendo con la campaña electoral de la cita del 23 de julio, y desde la dirección de la RTVA se alegó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que era "inviable" el mantenimiento de dichos informativos entre los meses de julio y agosto ante las vacaciones de la plantilla de Canal Sur, pero se subrayó que por parte de la radio televisión pública andaluza se iba a ofrecer una "cobertura en cadena" de la campaña de las próximas elecciones generales.

Y todo ello, según ha continuado la portavoz socialista, para "tapar lo que pasa en Andalucía", que "la sanidad sigue como sigue", con sus "problemas", como los que también existen en las "listas de espera" para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia, o para "tapar el reguero de universidades privadas bananeras con el que pretenden llenar Andalucía" por parte del Gobierno de la Junta, según ha criticado.

Ángeles Férriz también ha acusado al Ejecutivo del PP-A de querer "tapar" que los jóvenes andaluces "todavía no han recibido el Bono de Alquiler Joven", y ha criticado que desde el PP se apele a "derogar el sanchismo" para "tapar" que fueron los 'populares' "los que votaron en contra de que la gente tuviera un salario digno" o "un empleo", y que cuando gobernaba Mariano Rajoy "lo único que había eran recortes" y "machaque a la gente en todos los sentidos mientras unos se repartían sobres y había amnistías fiscales".

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha apostillado que no cabe esperar otra cosa de "alguien que es capaz de resucitar a ETA para arañar un puñado de votos", y al respecto ha aseverado que "el terrorismo de ETA hace doce años que no mata, afortunadamente", y que "fue un gobierno socialista, junto con toda la sociedad española, el que acabó" con la banda, pero "hay otro terrorismo que sí mata", como es el "machista", que "lleva más asesinatos que el propio terrorismo de ETA", pero que "parece que importa menos" para el PP y que "no es ninguna línea roja para pactar gobiernos autonómicos", según ha criticado aludiendo al acuerdo alcanzado este pasado martes por PP y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana.

"Qué poco vale la vida de las mujeres y de sus hijos para algunos grupos políticos", se ha quejado Ángeles Férriz antes de insistir en que "el Gobierno andaluz no puede utilizar de esa manera tan burda las instituciones, Canal Sur, el Parlamento" y la propia Junta, y desde el PSOE-A se van a "plantar" ante ello, porque el PP-A "no puede utilizar, como está utilizando, todas las instituciones al servicio de los intereses electoralistas de un partido político", según ha zanjado.