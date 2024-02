La Junta pide al Gobierno mejoras fiscales para los agricultores y los ganaderos andaluces

La Junta de Andalucía pedirá formalmente al Gobierno de España mejoras fiscales para los sectores agrícolas que vieron mermados sus rendimientos por causas excepcionales el año pasado. Tras acordarlo en su reunión de este martes el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, explicó que se solicitará «reducir de forma generalizada un 50% el índice de rendimiento (IRPF) para todos los sectores agrícolas de Andalucía, afectados gravemente por la situación de durísima sequía existente». Además, la misma petición se incrementará hasta una reducción del 75% para el sector ganadero; del 80% en el caso de bovino de leche y carne, ovino y caprino de leche y carne, porcino de carne, avicultura y cunicultura; y llegaría al 100 % para la apicultura.

Durante su intervención posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco añadió que la petición dirigida al Gobierno central «ha sido consensuada con los miembros de la Mesa de Interlocución: Asaja, COAG, UPA y cooperativas agro-alimentarias de Andalucía».

Asimismo, el portavoz de la Junta explicó que esta reclamación se ve justificada por la situación actual y toma como referencia «las pérdidas cifradas en un 42 % que, de forma generalizada, ha sufrido el sector agrícola andaluz debido a los elevados costes de producción».

«Urgen medidas serias»

El portavoz de la Junta insistió en que «urgen medidas serias y ágiles por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea» de las que pueda beneficiarse el sector agrícola andaluz. «Hay que pasar de las palabras a los hechos antes de que la sequía y la competencia desleal acaben con nuestro campo, nuestro sector agrario alimenta a más de 500 millones de europeos y necesita más flexibilidad en las normativas para que sea rentable; necesita que se impongan de una vez y se hagan efectivas las cláusulas espejo, es decir que las reglas del juego sean las mismas para todos; y necesita que Europa aporte más financiación a la agricultura», recalcó.

En este punto, Fernández-Pacheco también insistió en mimetizar al Gobierno andaluz con las reivindicaciones del sector: «Eso es lo que están pidiendo las organizaciones agrarias y eso es lo que desde el Gobierno andaluz de Juanma Moreno reclamamos para nuestro campo, para el campo andaluz».

Declaración institucional

Asimismo, el portavoz del Ejecutivo autonómico anunció a la salida de la reunión del Consejo de Gobierno que había sido aprobada una declaración institucional con la que la Junta de Andalucía le expresa su apoyo al sector agrario andaluz. A su vez, detalló que en ella se «recoge las alegaciones al Plan estratégico de la PAC (Pepac)» tras haberlo consensuado en la Mesa de Interlocución y teniendo en cuenta «las demandas de los agricultores y ganaderos».

El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, este martes. / Europa Press

Fernández-Pacheco reiteró que «el Gobierno andaluz no va a dejar solo en ningún momento al sector agroalimentario». «Al contrario, compartimos sus reivindicaciones que son justas, sensatas y oportunas, sus reivindicaciones son también las nuestras, entendemos su hartazgo, comprendemos sus necesidades», manifestó.

El portavoz de la Junta expuso que «los mercados no pueden poner el mismo precio a los productos que aquí se cultivan con la máxima calidad que a los productos de terceros países que no tienen el mismo rango de calidad, no pueden tener el mismo precio porque no tienen el mismo valor».

«Los agricultores están reivindicando precios justos, menos burocracia y que se respete el peso del agro andaluz en la política agraria común; trabajar a pérdida no puede ser una opción y eso es algo que lo entiende todo el mundo», agregó.

Igualmente, Fernández-Pacheco recordó que «desde el Gobierno andaluz se actúa para ayudar a este sector con soluciones realistas».

«Hemos triplicado la ayuda a jóvenes agricultores, de los 30 millones de 2018 a los 90 millones de la actualidad; hemos dado subvenciones por valor de 105 millones de euros para modernizar las explotaciones agrarias en Andalucía; y hemos aprobado por primera vez en Andalucía ayudas agroambientales por valor de casi 350 millones», apuntó Fernández-Pacheco sin pasar por alto el escaparate para el autobombo que le ofrece al Gobierno monocolor del PP, cada martes, la tarima del sevillano Palacio de San Telmo.