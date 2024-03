Un millón de andaluces no pueden permitirse llevar gafas

Adelante Andalucía denuncia que un millón de andaluces necesitan gafas y no las llevan porque no se las pueden permitir. Esto significa que uno de cada ocho ciudadanos de la comunidad autónoma no tiene los recursos suficientes para algo tan simple como ver. Esto puede estar a punto de cambiar.

La gratuidad de las gafas para los niños y los adultos en función de su situación económica está un paso más cerca de ser real. Los diputados andaluces debaten en la tarde de este miércoles en el Parlamento la proposición de ley de Adelante Andalucía. Esta es la primera vez que una cámara española debate sobre un asunto como este, que afecta cada vez a más gente debido al amplio uso de pantallas.

Desde la formación andalucista señalan que el 31% de los menores de la comunidad tienen problemas visuales no resuelto, aunque esto no significa que tengan gafas. Los datos sobre los niños o familias que se podrían ver beneficiados con esta medida son difíciles de calcular y ni las asociaciones de ópticos ni el propio partido pueden dar un dato exacto ya el Instituto Nacional de Estadística no incluye en sus estudios a los menores de 15 años. Sin embargo, desde la asociación Visión y Vida, por personalidades científicas y sociales interesadas en la mejora de la visión, destacan que en la comunidad autónoma hay 168.319 niños en riesgo de pobreza visual.

"La Salud visual, y especialmente los productos ópticos y de salud visual, han sido aspectos que se han considerado que no tenía la suficiente entidad como para que fuera incluido al completo dentro las diferentes carteras de servicios del Sistema Nacional de Salud", denuncia la formación. Sin embargo, subrayan que un 54% de los andaluces mayores de 16 años utiliza gafas. Visión y Vida destaca en su último Libro Blanco de la Visión en España que este porcentaje se ve incrementado si se habla de los más jóvenes, el 55,3% de los españoles de 18 a 34 y al 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años es miope.

¿Cuánto costará?

"En realidad no es tanto dinero", señalan desde Adelante Andalucía. La formación explica que cubrir las gafas para los menores andaluces supondría un gasto de 50 millones de euros. Esta cifra subiría a los 260 millones si se cubre al total de niños de España. La formación hace las cuentas con las personas en riesgo de exclusión social que alcanzaría los 90 millones en Andalucía y 447 millones en el total nacional. La Junta ya ha señalado que pedirá al Gobierno de España el dinero para poder financiar esta partida. “Con lo gastado en los Grammy y en la campaña Andalusian Crush se pagarían gafas a todos los niños andaluces en un año”, defienden.

Andalucía es la comunidad autónoma que menos gafas se utilizan, pero desde la formación andalucista destacan que "no porque veamos mejor", sino porque cerca de un millón de andaluces no puede permitirse usar gafas. También señalan que "hay una diferencia de un 12% del uso de gafas entre las rentas más altas y más bajas", por ello piden que la medida no afecte solo a los menores, sino que también se aplique sobre los adultos según su renta. La cobertura para los adultos es algo más compleja, ya que depende de cuáles sean las medidas que se utilicen.

Esto no significa que las gafas sean gratuitas desde ya, puesto que, una vez sea aprobado en la Cámara, entrará en un periodo de enmiendas. La proposición se tramitó a través de un mecanismo que permite crear leyes estatales desde los parlamentos autonómicos. Una vez sea aprobada en la Cámara andaluza, donde se espera que pase sin problemas tras el apoyo del Gobierno popular, pasará al Congreso para que se vote su obligado cumplimiento a nivel nacional.