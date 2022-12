El alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Fiestas, Teresa Porras; el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y responsables de la Fundación Ciudadana del Carnaval, presentaron este lunes el cartel del Carnaval de Málaga 2023, obra del gaditano Fernando Benítez Gabriel. Además, la Fundación dio a conocer los nombres de la pregonera del Carnaval, Paqui Prieto Núñez, así como de la pregonera de la cantera, Rocío Salas Rodríguez. Por su parte, la conferencia inaugural de la fiesta de 2023 correrá a cargo de David Delfín con la ilustración cantada de la Comparsa de Arroyo de la Miel y Ana Vanesa Medina.

El artista gaditano Fernando Benítez Gabriel es autor de importantes galardones como los Premios Banderas de Andalucía, Premios Unicaja, Premios oficiales del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, Premios Mujeres Constitucionales. Fue el creador del monumento a la afición del Cádiz CF en 2019, entre otras obras. "Me defino como artista figurativo, continuador de la pintura y escultura andaluza, sin saltos estéticos ni geográficos, desde una visión contemporánea propia, sin dejar de admirar otras tendencias y propuestas que aporto a mi propia obra en la medida en la que ella misma lo reclama, para crear la imagen que persigo... Persigo el color exacto de la luz del Sur de España, en su especial incidencia sobre las formas, las sombras, la piel, la arena, el mar, los tejidos...recreándome en la construcción de una nueva imagen que pretendo revivir, tamizada por filtros estéticos personales", asegura el artista.

Pregonera: Paqui Prieto Nuñez

La pregonera de este año es una pionera del carnaval malagueño. Sexta de diez hermanos, Paqui Prieto Núñez (Málaga, 1959) es una reconocida carnavalera que ha recibido el chupete de oro (2002) a su trayectoria y el Pito de oro (2006), la máxima distinción que otorgan los carnavaleros , además de la C de Carnavalero (2008) por su dilatada trayectoria.

En el año 88, se convirtió por primera vez en autora de una agrupación del Carnaval de Málaga y escribió los cuplés a la murga “Guay del Paraguay” de la inolvidable murga del barrio de Carlinda, en la que participaba su marido, Antonio Ruiz ‘Bicho’ con la que obtuvo el primer premio. Entre los años 89 y 91 fue componente de una comparsa femenina “De tu costilla”, “La bella y la bestia” y “Tu pequeño mundo” con la que ganaron el primer premio en comparsas del COAC. Corría el año 92 cuando Paqui Prieto crea su primera agrupación infantil “En el kiosco te espero” y desde entonces no ha faltado en ninguna edición al Carnaval de Málaga con sus grillitos, como cariñosamente los llama. Más de 30 agrupaciones y más de 500 niños han pasado por sus manos durante todos estos años. “No entiendo mi vida sin el Carnaval, es mi forma de vida. No me imagino cómo habría sido mi vida sin él. Lo he antepuesto en muchas ocasiones a mi familia", asegura.

El Carnaval en la calle se celebrará del 11 al 19 de febrero

El nuevo Patronato de la fiesta ha presentado esta semana los actores de la fiesta para el próximo año, que se celebrará del domingo 11 de febrero al 19. Una edición para la que anuncian "interesantes novedades para el carnaval callejero de nuestra ciudad" para llevar el Carnaval a los barrios, que se celebrarán desde el 29 de enero hasta el 18 de febrero.

Fechas del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga

DOMIGO 11 DICIEMBRE: SORTEO DEL ORDEN DEL COAC

SORTEO DEL ORDEN DEL COAC DEL 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO: PRELIMINARES DEL COAC EN EL TEATRO DE LA ESAD

PRELIMINARES DEL COAC EN EL TEATRO DE LA ESAD DEL 5 AL 8 DE FEBRERO: SEMIFINALES DEL COAC EN EL TEATRO CERVANTES

SEMIFINALES DEL COAC EN EL TEATRO CERVANTES VIERNES 10 DE FEBRERO: FINAL DEL COAC EN TEATRO CERVANTES