El escenario del Cervantes volvía a iluminarse este viernes de verde y morado por última vez en esta edición del Concurso de Agrupaciones de Carnaval. Un febrero marcado por el cambio y el progreso que, al menos de primeras, ha dado muchas alegrías y muy pocos disgustos, pero esto es como todo, 'para gustos los colores'. Los aficionados adornaron el primer teatro de la ciudad de Málaga con sus disfraces y sobre todo con sus ganas de guasa y cachondeo. Las tablas esperaban la actuación de 12 agrupaciones, cinco murgas, cinco comparsas, un cuarteto de veteranos y un cuarteto juvenil.

Los grupos aprovecharon, ya que acudió al Cervantes, para cantarle directamente al que llamaron "Paco De las Torres" y desplegaron todas sus armas en forma de rimas y verdades para conquistar el afecto del jurado y mantener la chispa del amor con el público del patio de butacas, los palcos y el gallinero. Y qué momentazos regalaron.

La noche comenzó sobre las ocho y media con la comparsa de Alhaurín El Grande de Dede Cortés. 20 años de la agrupación que en esta edición se ha lucido con 'Plastilina' y que ha conseguido el cuarto premio en su categoría. En la final, el segundo pasodoble fue una sorpresa para muy bien, en un tono que jugó entre la crítica y la poesía y que desde luego despertó el 'qué bonito' constante. "Ves el día a día como un desafío y los campos sin flores, ni luz, ni colores (...). ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero acompañarte para pelear". Pasando a los cuplés, de tintes políticos, me quedo con la referencia al alcalde como "Beckham pero arrugaó", que sería como se quedaría Francisco de la Torre si se tatuara por cada vez que ha ganado las municipales. Y para culminar su repertorio, no encuentro mejores palabras para describirlo: Durante el popurrí, como ellos mismos cantaron, fueron los encargados de "moldear nuestros sueños".

Una estampita del hombre del croma

"Te como tó la loca", gritó el patio de butacas al escenario cuando se subieron los miembros de la murga 'Los verdaderos patronos', el primer premio del COAC de este año. Se ve que el pedido especial de Casa Kiki para el jurado funcionó, aunque definitivamente la clave del éxito fue que la entrega corriese a cargo del hombre del croma (que ya tiene hasta estampitas, como la de los cristos y las vírgenes de Semana Santa). El olor intenso a incienso inundó el Cervantes, al igual que aquello de "yo tengo un amigo que me ama, me ama..." que entonaron con los pitos los murguistas noveles.

Como ya hicieron en las fases anteriores, dieron muy bien el cante, hicieron reír con su recorrido por todas las barriadas de Málaga junto a Santa Paula... y casi se ahogaron en papelillos. Humor hasta el punto y final del repertorio, chapó. Qué bien lo hicieron a pesar de ser su primera Final y con el corazón en la mano, como se sinceraron en su primer pasodoble: "Esta noche es como un sueño, sueño de carnavalero. Pido disculpas si estoy muy serio o si me equivoco, son los nervios. Que esto es el Cervantes y yo te estoy cantando".

Después de estos murguistas, les tocó el turno a unos comparsistas de Almería, 'La jaula de las locas', que han dado muchas alegrías y emoción en esta edición del certamen de coplas. Parecían insuperables, con un espectáculo que traía de todo y en el que la interpretación era la abeja reina, pero lo hicieron. De auténtica categoría, que se llevó el segundo premio. Como ya nos tenían acostumbrados unas letras directas e incisivas en los problemas sociales y de la clase política de la mano de unos Don Quijote cuya locura les vuelve 'muy cuerdos'. Su popurrí es para escucharlo más de una vez al menos, pues en cada ocasión será una de las partes la que más brille y en otras en las que sean todas.

Antes de la llegada del cuarteto, quedaba un momento que se mantendrá guardado en la memoria del público y por supuesto de Paqui Prieto, la pregonera de este año, que de hecho se estrenará en la Plaza de la Constitución esta misma tarde a las 20.00h. "Hoy pregona Paqui su cantera. Hasta el Dios Momo aplaude a su reina". Los encargados de cantarle esta copla fueron una representación de infantiles y juveniles, como no podía ser de otra forma.

El cuarteto está 'tridivino'

"No me judas". Alberto Salas cerró la trilogía de su cuarteto 'El cuarteto está divino' con tres dioses. Una reunión de tradiciones griega, egipcia y cristiana con el Dios Ra, Yahvé y Zeus... y "Alberto que saca unos pedazo de cuarteto". Un repertorio que escaló cuando llegaron los cuplés y sobre todo cuando, justo después, con el tema libre, volvió Paco. "Se me está quedando tan pequeña la ciudad que he venido al cielo pá poderla ampliar. Distrito Z ya está vendió, vamos a hacer el distrito pi, y el beta y clin clin caja".

Con el interés de nuestro 'De las Torres' por comprar las pirámides al Dios Ra, solo faltaba sobre el escenario la concejala de Fiestas Teresa Porras, y por supuesto, rezar '"El Paco nuestro diario": "Hágase mi voluntad, así en Málaga como en el cielo. Páguenme ya el SARE de cada día, perdonen nuestros cruceros". "Esto es un primero, Alberto" y así lo fue. Amén. "Os esperamos en el cielo, el infierno o el olimpo. Lo he pasado divinamente con vosotros a mi lado", cerraron así su repertorio, que era precisamente lo que se sentía desde las butacas.

La murga 'Ni Haaland ni Mbappé, yo soy más de Kanouté' volvió a inundar el Cervantes con su ritmo reggae en tierras jamaicanas. "El pasodoble que escuchas sale de dentro del alma, fue inolvidable enterarnos de que pasamos a la final", pero sobre todo en el segundo fue para troncharse con su sinceridad: "Mira Málaga en dos días a meter un pasodoble no me ha daó tiempo". También cuando uno de los murguistas dio 'un caramelo', vamos a llamarlo así, a uno de los miembros de la prensa, a Pepelu Ramos, para luego quitárselo con una cañita de pescar: "Este tío se lo ha creío".

La espera a la siguiente agrupación se pasó con los canticos "que bote" dirigidos a todo el mundo, incluido el alcalde de Málaga. Y tomaron el testigo, por derecho, los rondeños. "Qué cantar en la Final en el Cervantes, eso es un privilegio. Ánimo y a dar mucha guerra". Desde esas primeras palabras que entonaron 'Los artesanos de Málaga' en su presentación, no había más que decir, iban a dar un buen espectáculo. Su primer pasodoble fue un 'gracias' con rima: "Aquellos que invocan la magia llegando febrero y sin ser cantores ni autor pero prestando sus manos (...) que hacen posibles el milagro". Y el segundo una crítica y una reflexión: ¿Cuánto tiempo se tendrá que seguir cantando a la violencia de género? "Le quitaste la vida, aquello que tu sentías no era un amor verdadero, solo egoísmo de un asesino sin corazón. Que si fuese verdad que la querías no haría esta letra porque ahora mismo estaría viva".

Homenaje a Javier Zumaquero

La noche del viernes, el Teatro Cervantes también vivió una oleada intensa de emociones con la entrega del Pito de Oro a título póstumo al murguista Javier Zumaquero. Una representación de las agrupaciones se reunió en un semicírculo, en su centro el Morta. La cuestión aquí no consistía en preguntarse si acaso se lo merecía. Era evidente que una vida dedicada al carnaval se vería reconocida, pero es cierto, que habría sido bonito que él mismo hubiera podido recogerlo. Pero estaba ahí seguro. Como dijo su primo, estaría este año "el siguiente y el otro". Su familia recogió el premio con lágrimas contenidas y el corazón de todos latió más rápido por el murguista malagueño.

La noche todavía tenía mucho que dar, y el arranque después del descanso fue prometedor. La murga 'Los Leones en su salsa' dieron un abrazo en forma de versos a la murga 'Sin Perdón', junto a tres de sus miembros que volvían a llevar el tipo de las preliminares. Así decía su segundo pasodoble: "Yo no dictaré sentencia pues no debo (...). Pongo la mano en el fuego que mis compañeros no le hicieron nada. Qué pena ir allí ilusionado y que te den palos por tos laos".

Los leones claramente cantaron por cuplés. El primero dedicado a la actuación de 'Los Maomas sin H' en las semifinales, que en uno de sus pasodobles salieron acompañados por sus hijos. Los de Pepe León quisieron 'imitarlos', pero estos niños estaban 'más creciditos': "El padre estaba cantando. Y el niño mientras tocando el pito (...). Papá agárrame bien, coño que me caigo al suelo". El baile con la brasileña en el popurrí con Pepe vestido con una falda de volantes de colores... olé, no le faltaba un solo detalle y como siempre la actitud de diez, de guasa y cachondeo.

Después de la murga, un cuarteto. Las juveniles lo bordaron con 'La virgen de la cueva'. "Con sabor, con guasa, los boquerones en su barca". Me quedo con el arranque del último capítulo de la trilogía, con los cuplés y con el tema libre. Letras sencillas, qué tan bien cantadas y contadas consiguen, en definitiva, llevarse las sonrisas de un público entregadísimo con ellas. Normal que se hayan llevado el primer premio, más que merecido.

'Los Maomas sin H', primer premio de comparsas

Una presentación que volvió a demostrar que jugar con los silencios es igual o más importante que hacerlo con las rimas. Los pasodobles, directos al corazón, sobre todo el segundo. Y es que la comparsa de Málaga domina los versos con pura literatura: "A la que alborota mis latidos y de fiesta viste mis sentíos, a la que desborda mis pasiones cuando cruza por mi vera y se lleva mis suspiros", a Málaga. Para el final del popurrí, Antonio Carlos y sus copleros se bajaron de la tarima y se colocaron cerquita, próximos al calor del público para repartir unos besos en forma de letras.

Cuando iba llegando el momento de los de Rute, puede ser que ya fuésemos arrastrando los pies igual que después de un día de procesiones, no digo que no. Pero todavía, a las dos y media, había muchas ganas de disfrutar y para eso quedaban dos murgas y una comparsa. La murga 'No me pises que llevo chanclas' hace muchas cosas bien, pero una que destaca es el equilibrio entre humor y crítica directa. Su primer pasodoble lo demostró con un grito de aliento a la Sanidad Pública: "Aquí todo sigue igual, nada ha mejoraó. El cortijo socialista no ha terminaó. Terratenientes del sur lo han pintaó de azul, remodelaó y privatizaó".

Las palmeras de la Kiki son autonómicamente conocidas, como demostraron estos murguistas en sus cuplés y cuando parecía que el guiri no se iba a tirar a la 'swimming pool', "salta tú", sí que lo hizo. Pero volvió para finalizar el popurrí al ritmo de 'Freed For Desire' aunque con un collarín y el brazo escayolado. Esto es una carrera de fondo y aunque este pudo no ser su mejor pase, los de Rute siempre lo han bordado y por eso se han ganado el segundo premio.

Los de Churriana tildan las verdades con rimas

El primer teatro de la ciudad a las tres de la mañana. Todavía llenito. La comparsa 'Los del otro barrio', "a quién le duele Málaga": "Aunque yo de mi ciudad no quiera marcharme, es un privilegio. Cómo pago una carrera, cómo hago pá comer, si no llego a fin de mes". Un primer pasodoble duro de escuchar porque es auténtico reflejo de la realidad de muchas familias, cada vez más. Los cuplés dirigidos al "Lebrón James de las elecciones". Lo voy a decir del tirón, no entiendo porqué se han llevado el quinto premio y no un tercero, por ejemplo, sin quitar mérito a otras agrupaciones. Ha sido una final de categoría.

Y el broche de oro está vez fueron los 'Pa ti tó', la murga de Estepona. Un tipo muy tierno, muy visual y sencillo pero no por eso poco sorprendente. Los pasodobles, para enmarcarlos. "Yo sería un currante de barrio, nunca un ministro de estado (...). Que lo que gane sea porque lo he sudado". Un repertorio que consiguió el tercer premio y el reconocimiento a mejor disfraz en su categoría.