La operación del PP para asaltar la alcaldía de Torremolinos amplía la colección de siglas con las que ha coqueteado en los últimos años Nicolás de Miguel, el edil que tiene la llave del Gobierno municipal porque hasta que no le ha dado el sí a Margarita del Cid no ha sido registrada la moción de censura. De hecho, hace tiempo que Cs, Vox y Por mi Pueblo estaban dispuestos a dar el paso. El problema es que, al abandonar Cs, De Miguel caminó en la dirección contraria y hasta fue edil de Igualdad a las órdenes de José Ortiz, quien no tiene tan claro que el no adscrito haga posible su salida del Consistorio. De hecho, su activismo LGTBi choca frontalmente con la imprescindible presencia de Vox en la alianza.

