Desaconsejan el baño entre las playas de Arroyo de la Miel y Malapesquera, en Benalmádena, hasta el lunes

El Distrito Sanitario Costa del Sol recomienda no bañarse entre las playas de Arroyo de la Miel y Malapesquera, hasta el lunes 27, por precaución, hasta que reciba los análisis completos sobre la calidad del agua, tras la rotura de una tubería de saneamiento el pasado lunes.

Debido a la recomendación de la Junta de no bañarse en estas playas hasta el lunes, la bandera amarilla ondeará en las mismas hasta esa fecha.

No obstante, la concejal de Playas de Benalmádena, Encarnación Cortés, ha aclarado que el uso de la zona de arena de dichas playas "no supone ningún riesgo, y por este motivo no se restringirá el acceso".

Además, de cara a la celebración hoy de la noche de San Juan, la Concejalía de Playas recuerda a vecinos y turistas que pueden bañarse con total normalidad en la zona de playas entre Los Melilleros y Carvajal, y en Fuente de la Salud.

Saneamiento

El pasado lunes, la tubería de impulsión de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Los Maites hacia la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Arroyo de la Miel, a su paso por la avenida de las Palmeras, sufrió una rotura como consecuencia de su antigüedad, lo que obligó a prohibir el baño en las playas de Arroyo de la Miel y Malapesquera.

Desde el momento en el que el Ayuntamiento tiene conocimiento del vertido en la mañana del lunes 20, y como medida cautelar de protección de la salud, se cerró la playa al baño, según ha explicado la edil Encarnación Cortés.

Los servicios operativos de la empresa pública de aguas Acosol, resolvieron la avería el pasado martes, sobre las 14.30 horas y, el miércoles confirmaron la estanqueidad de la conducción de saneamiento por lo que el sistema de depuración de las aguas residuales de la depuradora de Arroyo de la Miel vuelve a funcionar con normalidad.

El mismo miércoles por la mañana, el consistorio tomó unas muestras de las aguas afectadas por el vertido para determinar una posible contaminación por E. coli y enterococos intestinales, cuyos cultivos necesitan 24 y 48 horas respectivamente para ofrecer resultados.

"Los primeros resultados de la analítica realizada por Acosol para E. coli muestra valores compatibles con una buena calidad del agua para el baño", ha informado Cortés.

"Ahora estamos a la espera de los resultados de enterococos intestinales, y de las analíticas oficiales realizadas de forma paralela por el Distrito Sanitario Costa del Sol de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía", ha anunciado la concejala.

"A la espera de los resultados de las analíticas que han realizado, desde el Distrito Sanitario Costa del Sol nos han comunicado la recomendación, por precaución, de no bañarse en las playas afectadas hasta obtener los resultados completos el próximo lunes 27 de junio", ha declarado la concejala.