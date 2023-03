El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias acogerá este sábado, 18 de marzo, a partir de las 20.00 horas la 6ª Gala Drag del Carnaval de Torremolinos, con acceso gratuito hasta completar aforo.

La edición de este año estará presentada por la actriz y presentadora Esther Arroyo y por la artista Minerva Anderson, y contará con las actuaciones de la cantante gaditana Natalia y la cantante canaria Dácil Suárez.

"La gala promete ser un faro de libertad y diversidad por el que apuesta el Ayuntamiento de Torremolinos. Desde la Delegación de Igualdad, liderada por nuestra alcaldesa, Margarita del Cid, siempre estaremos del lado de los Derechos Humanos", ha manifestado el concejal de Cultura de Torremolinos Francisco García Macías.

Los candidatos optan a cinco premios: Simpatía, Fantasía, 3º y 2º finalistas y el título de Drag Queen 2023 de Torremolinos.

Participantes

Una vez realizado el sorteo del orden de actuaciones, abrirá la gala Lorena Larios y cerrará el espectáculo la ganadora de la pasada edición, Alma DeSoul: "Es una fantasía el haber quedado reina después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio, en esta fiesta que mueve a tanta gente. Es muy importante la visibilidad que se necesita a día de hoy. Invitar a todo el mundo a que venga a disfrutar de este evento tan maravilloso que mueve tanta ilusión y tanta diversidad", ha manifestado Alma DeSoul.

Las diez participantes en esta edición son Peguy World, con su fantasía ‘Viento y Marea’; Deseo con ‘El poder y la grandeza coronan mi belleza. Si te molesta verme empedrada, espera a verme coronada’; Driana Cournycovap con ‘Elle No Binary’; Dafne con ‘El renacer de un Ángel’; Talavera con ‘La nueva Reina’; Isterika Confundida con ‘Ku kul Clan, el dios serpiente emplumado’; Coral Show con ‘¿La historia es mía, no? Pues la cuento yo’; Lorena Larios con ‘Frío andaluz’; Alma DeSoul con ‘El despertar del Medio Oriente’; y Pandora tu caja de sorpresas con ‘Tres gotas de lluvia, ancas de rana, soy drag y hago lo que me da la gana’.

Las puertas del Auditorio se abrirán a las 19:00h, una hora antes del comienzo del espectáculo.