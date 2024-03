La empresa de transporte de Fuengirola ganó el concurso con una oferta un 18% menor

La Unión Temporal de Empresas UTE compuesta por Interbus Damas, que ostenta el servicio de transporte público de Fuengirola desde el 1 de enero de 2023, ganó el concurso público convocado al efecto con una oferta un 18% menor que la del resto de sus competidores.

Así consta en un documento público de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Fuengirola, sobre el concurso para el servicio de transporte urbano de Fuengirola, cuyos trabajadores comenzaron una huelga el pasado viernes, 15 de marzo, con paros de tres horas, todos los lunes, martes y viernes, a partir de las siete y cuarto de la mañana, para la reivindicación de mejoras salariales y laborales.

La Mesa de Contratación creada para dirimir el concurso del nuevo servicio de transportes de Fuengirola, que desde el 1 de enero de 2023 iba a ser de gratuito para los vecinos empadronados, abrió los sobre con las ofertas económicas presentadas por un total de seis empresas: Avanza Movilidad Integral S.L.; Bus Madrid Almería S.L.; la UTE Interbus-Damas; La Veloz; Marcelino Muñoz y la UTE Aisa-Autocares Julián de Castro.

Baja temeraria

Una vez abiertas, el Ayuntamiento de Fuengirola solicitó un informe técnico a la UTE Interbus-Damas porque consideraba que su oferta incurría en una baja temeraria y tenía dudas de que pudiera prestar el servicio en las condiciones estipuladas en el concurso.

Los trabajadores de la adjudicataria del servicio de autobuses de Fuengirola están en huelga. / l.o.

La empresa envió un informe en el que justificaba los conceptos donde podía ofertar una cantidad inferior a sus competidores, al pertenecer a un grupo grande de empresas del sector, abaratando así sus costes, y se comprometía a "realizar la prestación del servicio con la estructura de costes presentada sin mermas en la calidad de ejecución, sin menoscabo de las condiciones laborales de los trabajadores y dentro del presupuesto ofertado".

La Mesa de Contratación admitió entonces dicho informe y valoró todas las ofertas presentadas estableciendo una puntuación final por la cual resultó adjudicataria del servicio la UTE Interbus-Damas.

Reivindicaciones

El problema, explican ahora los trabajadores, es que la empresa se ha encontrado con que el número de viajeros ha pasado de uno a tres millones, tras hacer gratuito el transporte público para los empadronados, lo que ha disparado los costes de la empresa, "que ya nos ha dicho que tiene pérdidas y no puede sentarse a negociar, si el Ayuntamiento de Fuengirola no les paga más dinero", explica Juan Antonio Marín, delegado del Sindicato Libre de Transporte (SLT).

Sin embargo, los trabajadores están dispuestos a llegar hasta donde haga falta para alcanzar cuando menos dos reivindicaciones que consideran irrenunciables: reducir la jornada laboral de entre 9 y 10 horas a 8 horas (incluidos, el acceso y retorno desde la cochera hasta la cabecera; el tiempo de repostaje, de conteo de viajeros y una pausa de descanso) y la equiparación salarial entre los trabajadores subrogados de la antigua concesionaria (que cobran unos 34.000 euros al año) y los trabajadores contratados ahora (que cobran unos 20.000 euros) por hacer el mismo trabajo.

Los trabajadores del servicio de transporte de Fuengirola siguen en huelga. / l.o.

Los trabajadores insisten en que después de tres días de huelga, ni la empresa ni el Ayuntamiento se han puesto en contacto con ellos para negociar una salida al conflicto.

Últimos contactos

El Ayuntamiento de Fuengirola afirma que se reunió con los trabajadores el pasado 7 de marzo en la antigua Oficina de Turismo. "Pero no fue una reunión a tres bandas. Primero se reunieron con la empresa y luego con nosotros -explica el delegado sindical de SLT-. A nosotros nos recibieron la concejala de Movilidad y una técnico del Ayuntamiento, y a la hora apareció el teniente de alcalde, pero desde entonces nada, porque el 14 de marzo nos reunimos en el SERCLA la empresa y nosotros sin que estuviera el Ayuntamiento", explica Juan Antonio Marín.

En el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) la empresa les "ofreció separar el vestuario de hombres y mujeres que actualmente comparten en la cochera pero ninguna mejora salarial. Insisten en que no les salen las cuentas tras el incremento del número de viajeros y que no pueden pagarnos más si el Ayuntamiento no les paga a ellos más dinero".

Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Fuengirola ha manifestado a este diario que "se trata de un conflicto laboral entre la empresa concesionaria y sus trabajadores, que esperan tenga una pronta solución". El Consistorio sostiene que es el contratante del servicio y, por lo tanto, "los fuengiroleños son la parte perjudicada de esta problemática".

El Consistorio añade que mantiene contacto con la empresa y respeta el derecho a la huelga de los trabajadores, cuyas demandas están analizando al tiempo que están revisando las situaciones laborales que han denunciado para instar a la concesionaria a corregir todas aquellas que contravengan el pliego de condiciones que rige el contrato.

Los paros continuarán todos los lunes, martes y viernes hasta el 30 de abril, en principio, si antes no se llega a algún tipo de acuerdo entre los trabajadores y la concesionaria del servicio.