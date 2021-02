«Cultura sin complejos». Ése es el lema de la editorial Applehead Team. Y a fe que el sello malagueño lo lleva a cabo. Su próxima campaña de ediciones es, desde luego, estelar, con un puñado de nombres propios e intransferibles fundamentales de la cultura audiovisual pop, sin prejuicios. No podíamos esperar menos de los responsables de volúmenes sobre Cannon Films, la única monografía sobre el denostado pero fundamental Mariano Ozores, El disparate nacional, y análisis de las vidas y obras de autores imprescindibles como Jesús Franco y José Antonio de la Loma, realizadores fundamentales del direct to video como Fred Olen Ray e iconos del trash exótico como Cirio H. Santiago, así como exhaustivos ensayos de productos populares pero no estudiados como la saga de películas de Viernes 13 o Evil Dead;

1. Tromaville en español

Si hay un genio de la cultura basura ése es Lloyd Kaufman, el creador de la factoría Troma, el hogar de El Vengador Tóxico, sello detrás de Los surfistas nazis no deben morir y astracanadas tremendas; ojo, también de donde se foguearo grandes como John Sayles y James Gunn. Precisamente, Gunn, el autor de Guardinaes de la Galaxia, coescribió con Kaufman Todo lo que siempre quise saber sobre cine lo aprendí del Vengador Tóxico, un volumen muy codiciado (¡con prólogo de Roger Corman!) que lleva años descatalogado. Bien, Frank Muñoz y los suyos lo han recuperado en nuestro idioma para los tromeros más irredentos.

2. El otro Tom Holland

Antes de que un niño llamado Tom Holland llamara poderosamente la atención en Lo imposible, de J.A. Bayona, Tom Holland era el director de Noche de miedo y Muñeco diabólico (sí, la de Chucky), un hábil autor capaz de transitar por los caminos que unen el susto y la carcajada. Applehead ha firmado un jugoso contrato editorial con Holland para publicar varias obras relacionadas con su particular universo: Noche de miedo. La novelización, el cómic Noche de miedo: Las crónicas de Peter Vincent, el libro para colorear de la película y, atención, la recopilación de relatos de terror Twisted Tales: Domestic Disturbances del propio Holland.

3. Bava, ese demon

Lamberto Bava es uno de los grandes del cine de género italiano. El hijo del maestro Mario Bava (padre putativo del giallo con obras icónicas como Seis mujeres para un asesino y autor de piezas míticas del gótico como La máscara del demonio) es un seguidísimo realizador, firmante de piezas de culto como Macabro y, especialmente, las dos partes de Demons, y un popular escritor. La cada vez más ambiciosa editorial malagueña Applehead Team acaba de llegar a un acuerdo para publicar por primera vez en nuestro país y traducidas Para nosotros, los vampiros y El tercer día, dos novelas de Bava reunidas en un mismo volumen, así como Demons Omega, un libro de Pablo G. Naranjo basado en un guión inédito del transalpino.

4. D’Arbó vuelve al Más allá

Se cumplen 40 años de Viaje al más allá, de Sebastiá d’Arbó, para muchos la pieza fundacional del cine parapsicológico nacional; para otros, un bodriete con pretensiones. Eso sí, la etiqueta de de culto no se la quita nadie. Applehead repescará el libro La verdadera historia del... viaje al Más Allá (1987), que explica el origen de las cinco historias que nutren el citado filme; la nueva edición se beneficia de contenido inédito y entrevistas exclusivas. Íker Jiménes seguro que ya tiene reservado su ejemplar.

5. Fabio Frizzi: entre partituras

Los grandes filmes de terror italianos tienen en sus bandas sonoras un aliado imprescindible. La partitura de Fabio Frizzi para la inolvidable El más allá, de Lucio Fulci, multiplica la potencia de sus imágenes y contribuye a que tantos años después la cinta sea santo y seña del horror europeo. La editorial malagueña lanzará en España Fabio Frizzi: Backstage de un compositor, la autobiografía de un autor musical con muchos fans VIP (por ejemplo, Quentin Tarantino).

6. Paco Pil recuerda la fiesta

¿Que lo suyo no es el cine de género y de culto? Vale, en Applehead no se dedican sólo a eso. También para este 2021 lanzará la autobiografía de Paco Pil, sí, el creador de himnos bakalao como Johnn y Techno Ska o Viva la Fiesta, un texto en el que, dicen, el DJ «va a contar con pelos y señales» todo lo que no nos habíamos atrevido a preguntar sobre los años del absoluto despendole nacional.