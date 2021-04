María Vela y José Aranda, conquistaron el campeonato mundial de salsa en pareja el pasado 14 de abril de 2021. El campeonato se celebró de manera online y los malagueños deleitaron a los televidentes y jueces internacionales llevándose a Málaga el mundial en sus manos. 'Pura Pasión' es el nombre artístico de la pareja de la costa del sol. En él se ve reflejado lo que ambos sienten respecto a la salsa: “Ser bailarín es un trabajo muy digno, aunque en España lo tienen como un 'hobbie' no como una profesión”.

José y María se conocieron en 2002. Jamás podrían haber adivinado lo que el futuro les tenía preparado ya que al fin y al cabo el destino les llevó al mismo sitio. La pareja empezó a bailar por ocio más que nada, pero a medida que pasaban los años tenían más ganas de aprender a bailar. “En 2006, nos apuntamos los dos a bailar para hacer algo juntos, como pareja, para salir de la rutina que teníamos”. En ese mismo año, José y María empezaron a bailar en una escuela como pareja y a partir de ahí, el baile para ellos era un simple 'hobbie'.

María, en este caso, tenía una visión más lejana sobre su futuro como bailarina: “Yo quise especializarme un poco, me lo tomé como una proyección de futuro, José, sin embargo, quería seguir tomándolo como un hobbie”. A María no le frenaba nadie, realizó un curso de profesora de bailes de salón y ahí empezó a adentrarse un poco más, pero no quería hacerlo sola: “Yo quería que José bailara conmigo, pero en ese momento me rechazó”. José estaba centrado en otras cosas, “yo tenía el baile solo para desconectar”, contaba.

José era un mero acompañante de los eventos de María como bailarina, pero finalmente, en 2010, ella le convenció para que bailara con ella y se presentaron a su primer campeonato juntos. A lo que muchos llamarían “la suerte del novato” para María y José fue debutar a lo grande. La pareja ganó el primer campeonato de Málaga que les transportó directamente a la final nacional a Barcelona, donde no ganaron pero si se clasificaron para el mundial en Puerto Rico. Una travesía en la que los malagueños se encontraron en un punto de inflexión: “Para nosotros fue como un antes y un después, porque ahí nos dimos cuenta de que realmente queríamos dedicarnos a ello los dos juntos. Desde ahí, teníamos una proyección de futuro”.

La vida les llevó por un sinfín de campeonatos: tres veces campeones de Málaga, uno en Andalucía, uno a nivel nacional y uno europeo. Finalmente en 2021, campeones del mundo. Pero el mérito no es ese, sino que en el campeonato mundial tuvieron que actuar frente a una pantalla a causa de la pandemia del COVID-19, pero para ellos no fue un inconveniente. “Ha sido raro actuar delante de una pantalla, pero aún así seguíamos teniendo nervios, porque igualmente tienes las mismas oportunidades de fallar así que por lo menos hemos podido sentir la adrenalina que el COVID-19 nos quitó”.

La pareja malagueña, al igual que muchos trabajadores de este país, también ha sufrido las consecuencias de la pandemia. Ambos sufrieron la cancelación de eventos, varias giras y congresos de salsa en Argentina, Singapur, Colombia y varios países de Europa.

Aranda y Vela no son solo bailarines, sino que también son propietarios y profesores de su propia escuela de baile llamada “Escuela Baila con Pura Pasión” donde tuvieron que adoptar las medidas de seguridad del COVID-19 e impartir clases online tanto en el ámbito nacional como en el internacional. “Tener acceso a la gente de tu zona y a la gente que está en la otra punta del mundo es una ventaja”, relata María.

Visibilidad

María y José tuvieron el orgullo de vivir uno de los momentos más mágicos de su vida al proclamarse campeones del mundo, pero el reconocimiento no es solo ese, sino que al ganar ese campeonato, se convirtieron en la primera pareja española en ganar el título. “Es un orgullo para nosotros ser la primera pareja española y malagueña en conseguir ese título tan importante, es como un plus para nuestra carrera”. La “World Latin Dance Cup” es un campeonato que tiene mucho renombre a nivel mundial. “No es fácil de conseguir, llevamos varios años ahí luchando a punto de conseguirlo y ha sido súper emocionante para nosotros”.

El baile, en los países latinoamericanos, se fomenta muchísimo, se considera como una profesión de futuro. “La pena es que, aquí, en España, no se considere así”. Aún así, Aranda y Vela consideran que en España y en Europa hay mucho nivel.

Para los malagueños, ganar este campeonato ha sido casi como tocar el cielo, pero España en sí no ha sido consciente de ello. “Nos da mucha pena que sea esto algo tan importante y que debería de enorgullecer al país por tener representantes campeones del mundo y somos conocidos por muchas partes del mundo”. Pero esto no es nuevo para ellos, ya que llevan muchos años metidos de lleno en esta industria y son conscientes de que hay muchísimos deportes minoritarios que no están apoyados y no tienen mucha repercusión ya que “al fin y al cabo siempre se fomenta lo mismo, los mismos deportes, los mismos deportistas y el resto andan en la lucha”, señaló la pareja.

José y María alzan la voz para conseguir patrocinadores. Están en una industria donde no tienen apoyo de nadie y todo lo tienen que pagar ellos desde su bolsillo. “Siempre vamos representando nuestra tierra de la mejor manera posible porque estamos orgullosos de ser españoles y gracias a nosotros España tiene representantes en un campeonato del mundo de salsa, sino es que no habría”.

La pareja de 'Pura Pasión' siente más apoyo en Latinoamérica porque relatan que allí le dan más importancia a la cultura y en España “lo ven más como un 'hobbie' más que como una profesión”.

Campeón de campeones

La ambición de los malagueños no tiene límites, muy pronto se enfrentarán a un campeonato de grandes dimensiones. Se trata de un campeonato de “campeón de campeones” en el que están en juego varias disciplinas, no solo la salsa en pareja, sino que también compiten solistas, grupos de bachata y chachachá. “Es como unas olimpiadas de baile, el campeón de cada tipo compite entre todos los participantes de cada disciplina y de ahí se elige al mejor”. Si José y María ganan este campeonato se harían con el premio de campeón de campeones y tendrían una repercusión a nivel mundial.

Sin embargo, la meta de los campeones del mundo no termina ahí. Su visión de futuro es seguir trabajando, bailando y compitiendo, obtener más títulos mundiales, viajar por todo el mundo “mientras el COVID-19 lo permita”, seguir con la escuela y seguir hacia adelante más y mejor.

No te pierdas la actuación que les hizo ganadores a José Aranda y María Vela en la World Latin Dance Cup 2021

