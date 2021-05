El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación celebra el martes 4 de mayo una nueva cita de su ciclo 'Cineclub del 27' con la proyección de la cinta de 1932 'Sangre rebelde'.

Dicha película, realizada durante el breve periodo del cine sonoro anterior a la implantación del Código Hays, está protagonizada por Clara Bow, recordada como la primera "It girl", según han informado desde la Diputación de Málaga en un comunicado.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cultural MVA, situado en la calle Ollerías 34, con entrada libre hasta completar aforo.

De este modo, el Cineclub del 27 continúa repasando el papel de la mujer en el cine de los años 20 y 30 como viene haciendo desde hace varias temporadas con títulos como 'Juana de Arco', 'El viento', 'Anna Christie', 'La muchacha de Londres', Cleopatra', 'Bajo los techos de París', 'Ha nacido una estrella', 'Los pantanos de Zanzíbar', 'El jardín de Alá' y 'La viuda alegre'.

'Sangre rebelde' ('Call Her Savage'), es una cinta de 1932 del director John Francis Dillon protagonizada por Clara Bow, una de las grandes estrellas de cine mudo. "Su imagen de candidez contrastaba con lo subido de tono de las tramas de las cintas que protagonizó", según ha señalado la Diputación en la nota.

Recordada como el primer "sex symbol" americano del cine, fue conocida en su tiempo como "The It Girl" (a partir de su cinta 'It'), concepto recuperado en la actualidad.

A finales de los 20 se alejó de las pantallas y volvería al cine con 'Sangre rebelde', realizada antes del Código Hays, que impuso la censura en el cine de Hollywood durante más de treinta años. Es pues uno de los títulos que integran el breve período del cine sonoro conocido como 'Pre-Code', entre la implantación del mismo hacia 1928 y la entrada en vigor de dicho código en 1934.

En 'Sangre rebelde' Bow está flanqueada por estrellas emergentes como el longevo "latin lover" mexicano Gilbert Roland en uno de sus primeros papeles sonoros, y Thelma Todd, por aquellos días réplica de los Hermanos Marx en sus primeros filmes.

La cinta fue un notable éxito crítico y de público a causa de su atrevido argumento y lo independiente de su personaje protagonista. A pesar de los elogios a su interpretación y de su insólita retribución de 250.000 dólares, la película llegó tarde para salvar la carrera de Bow, que dejó el cine al año siguiente tras sólo un film más.