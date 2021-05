Callejuela de la Luna es un grupo granadino que combina la esencia del flamenco con otros estilos musicales como el jazz, la clásica e, incluso, la música celta. Dani Cm Percu es el director y percusionista del grupo y fue precisamente él quien en el año 2014 puso en marcha el proyecto. Este joven percusionista ha aprendido de los más grandes del flamenco de los que nos dice que prefiere no hablar, porque a pesar de que le han ayudado y se lo agradece de «corazón», quiere crearse su propio nombre dentro del mundo de la música y ser él solo quien salga hacia adelante. Tras seis años de idas y venidas de músicos, porque el grupo tiene entre 13 y 15 componentes, Dani Cm ha sido quien siempre ha estado al frente del grupo. Ahora ha conseguido producir su primer disco, Homenaje a los más grandes, que se estrenará el próximo 15 de mayo en las principales plataformas digitales.

El álbum, compuesto por diez canciones, contará con unas colaboraciones de lujo. Estrella Morente, a la que Dani denomina como su hermana, es una de ellas. «Estrella y yo tenemos una gran relación, desde adolescentes éramos de la misma pandilla y en cuanto se lo comenté me dijo que cómo no lo iba a hacer», relata. Jorge Pardo, al que describe como «una bestia musical» y el pianista gaditano Sergio Monroy son las otras dos. Del disco el percusionista granadino nos comenta que tiene la esencia de lo que él siempre ha querido mostrar a través de la música. A pesar de que los temas serán versiones de grandes maestros del flamenco, afirma que se oirán cosas nuevas en el jondo.

El álbum ha sido masterizado por Alfredo Matheus Diez, más conocido como Matheus 10. Este productor venezolano, radicado en Miami, ha trabajado con artistas como Shakira, junto a quien además recibió un Latin Grammy en 2019, con Luis Fonsi, Luis Miguel o Thalía. Matheus les ha regalado el mastering y fue el propio productor quien a través de una publicación en Facebook se ofreció a trabajar con Callejuela de la Luna y a presentarlos en los Latin Grammy. «Tener un sello en Miami aquí en España pesa muchísimo, hoy en día eso solo está al alcance de los grandes, de Universal por ejemplo, y nosotros ahora lo tenemos», cuenta Dani emocionado. «Yo ya he ganado, he ganado: salgamos nominados o no, ganemos o no, yo ya he ganado, que somos un grupo de barrio y nos presentamos a los Latin Grammy. ¿Cuántos grupos habrán deseado presentarse a los Latin Grammy y no han podido?».

Callejuela de la Luna nació en el año 2014 y tan solo seis meses después amenizaron la presentación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Después vinieron más citas y éxitos, y, en 2019, decidieron presentarse al talent show Got Talent. Su actuación puso en pie a todo el público y todos los jurados se rindieron ante el gran talento del grupo. Sobre Risto Mejide, con quien Dani Cm se fundió en un emotivo abrazo tras la actuación, nos cuenta que no podía creérselo: «Yo cuando veo a Risto dando palmas de la manera en la que las estaba dando y con la fama que tiene este hombre, pensé: Nos va a caer una… Y mira, nos llegaron a decir que éramos el mejor grupo que había pasado por Got Talent». El vídeo de la actuación se hizo viral en las redes sociales y actualmente tiene 34 millones de reproducciones.“Yo estaba en una nube, no podía ir a un supermercado, la gente me pedía fotos y bueno, yo todavía sigo en esa nube”, cuenta Dani. Tras ese boom las productoras comenzaron a llamarlo y le ofrecieron contratos con cifras estratosféricas; sin embargo, Dani confiesa que escogió una mala opción y «pasó lo que tenía que pasar». En cualquier caso, dice haber recibido más apoyo de fuera de España que desde su propio país. La pandemia paralizó su agenda de conciertos (incluido uno en el Royal Albert Hall) pero le dió al músico el tiempo para hacer un disco a punto de salir. Y con el que pretenden llegar a las estrellas.