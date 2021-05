Malagueños y granadinos, The Tragic Company llevan una década y media casi paseando por los sonidos más contundentes del rock, muy en la onda de luminarias del metal grungificado o el grunge metalizado como Alter Bridge. Dentro de diez días, el 21 de mayo, lanzan su tercer disco, 'Paradox Vol. I' (a través de Wild Punk Records), un decidido paso adelante en su trayectoria.

Hace cinco años que publicaron su segundo disco, 'Enigma of the soul', un trabajo muy bien recibido y que daba pistas de lo que estaba por venir: más melodía, sonidos más contundentes, toques más progresivos y virtuosos. Las pistas se confirman ahora, en los ocho cortes de su nuevo repertorio, mejor diseñado y ejecutado que el planteado hasta el momento.

Temas como 'Rotten', 'Without you', 'Breaking down the mirror' y 'Leave it all behind', los anticipos de 'Paradox Vol. I', han mostrado cómo la banda ha redoblado sus ambiciones. Sólo hace falta escuchar ese primer tema, atender a sus numerosos cambios de ritmo y riqueza de texturas, para darse cuenta de que aquí hay calidad, buenas hechuras y ganas de apuntar alto. El disco, por cierto, incluye una singular versión de una canción en las antípodas de sus coordenadas estilísticas: 'Another day in paradise', de Phil Collins.

‘Paradox Vol. I’ ha sido grabado en Green Cross Estudios por Guillermo Ruiz y Jesús Gómez “Trikel” en Málaga y Hermes#1 Estudios de Granada y . La mezcla ha corrido a cargo de Jesús Gómez “Trikel” y Juanma Medina. El mastering ha sido llevado a cabo por Paco Requena en PRMastering.