David Rees lleva años despuntando en internet gracias a sus covers y mashups de canciones de Disney en su casa y ukelele. Estos días, con casi dos millones y medio de seguidores en YouTube, lanza quizás una de las canciones más especiales de su carrera; su título, revelador: 'Me gusta un chico'.

«Le compuse esta canción al primer chico que me gustó, unos años atrás. Estoy un poco nervioso por compartir esto con el mundo entero, no voy a mentir. Ojalá este mundo me abrace por igual y como siempre», asegura el malagueño, quien no puede ocultar un cierto temor: "Sé que compartir esto con el mundo entero no debería darme miedo, pero supongo que el entorno donde creces te planta demonios difíciles de echar. No sabía cómo hacerlo así que, como siempre, lo hago a través de la música y así poder celebrar con alegría quien soy".

Sin ukelele, ahora más a ritmo de tecno-pop melódico, 'Me gusta un chico' muestra a un cantante y compositor en busca de nuevos horizontes expresivos: "Tengo envidia de tu helado", "Estas ganas me revientan / como un niño a la hora de la merienda", "Me gusta un chico / sus dramas y sus vicios / besos en la cama los domingos" son algunos de los versos del tema.

Rees (Málaga, 1994) nació entre nosotros en el seno de una familia británica, y ha llevado una vida de lo más movida: San Roque (Cádiz), Zafra (Badajoz) y Salamanca han sido algunos de los destinos a los que David Benjamin ha llevado su colección de ukeleles (también toca la flauta travesera y el piano). «Desde un principio fue extraño crecer en una cultura que no es la de mi casa porque mis padres son británicos, entonces su forma de ser y de comportarse es muy británica. Yo creo que mi forma de ser es más británica, pero sí también tengo un poco lo mejor de los dos mundos. Como español tengo eso de ser muy abierto, muy extrovertido, me encantan las redes sociales. Es una suerte haber crecido con más de una cultura porque me ha hecho tener más posibilidades», ha comentado el músico en una entrevista con Infobae.

Su canción 'De ellos aprendí' es su gran hit, un homenaje a los grandes personajes de las películas de Disney con los que ha crecido el joven. «Hoy voy a hablarte/De mis héroes, que me vieron crecer / Desde el león que se hizo rey/Hasta la princesa que rompió la ley», así comienza el tema, hecha sólo con frases de la infancia del malagueño. Ojo, que la canción, seria aspirante al top del buenrollismo gracias a versos como «La vida no es perfecta para ser maravillosa/Soy una hermosa mariposa/Tu identidad es tu posesión más valiosa/Protégela a toda costa», ha cosechado más de 200 millones de visualizaciones. De ahí saltó a la multinacional Warner, con la que publicó su primer disco, 'Amarillo', el resumen de su carrera hasta la fecha del chico que dice sentir "más de lo que debería"