Marta Sango lleva ensayando meses para superar uno de sus grandes desafíos profesionales: participar en el Benidorm Fest, la cita en la que se elegirá al artista que representará a España en el Festival de Eurovisión (se celebrará entre hoy, el 27 y el 29 de enero en el Palacio de los Deportes L’Illa de la ciudad alicantina). Hablamos con la cantante de Torre del Mar sobre la canción con la que participa, Sigues en mi mente, las sorpresas escenográficas con las que la envolverá y su reciente paso por Operación Triunfo, el talent show que descubrió para el pop español a esta chica de Torre del Mar de 21 años.

En realidad, ésta no es la primera vez que Marta Sánchez Gómez (nombre real de la cantante) opta a representar a España en Eurovisión. Lo hizo tras su paso por Operación Triunfo 2018 pues el propio programa servía de preselección para Eurovisión 2019. En aquella ocasión, Miki Núñez fue el cantante elegido con su tema La venda.

Sin embargo, esta vez la experiencia es diferente ya que compite con una propuesta propia (aunque composición de Mané López y Marco Frías). Marta asegura que afronta este reto con «mucha ilusión» pero también con «mucho respeto», porque quiere «dar un show de mucha calidad»: «Es una plataforma impresionante así que estoy trabajando para que la gente pueda entender a la perfección que es lo que hay en mi mente».

Nostalgia llena de color

Y así es, precisamente, como se título del tema que va a presentar en el Benidorm Fest, Sigues en mi mente. Su vocalista la define como una canción «nostálgica» pero a la vez «llena de color». «La canción representa un poco el desequilibrio emocional que sentimos todos en nuestra mente cuando se presenta un problema en nuestra vida», afirma. Marta se considera una artista exigente y perfeccionista. También dice ser muy nostálgica: «Muchas veces siento que vivo enfrascada en el pasado. Me parece un sentimiento precioso que me inspira muchísimo a la hora de componer y crear», asegura la malagueña.

Sango define su tema como «popular», asequible. «Mi canción tiene una dualidad muy bonita. Creo que transmite muchísimo y tiene un mensaje muy claro, la letra es muy reconocible y la melodía también por lo que es muy fácil que cualquier persona se pueda sentir identificada», apunta. La artista cree que estas características son las que harán que su canción destaque frente a la del resto de participantes.

Un elemento clave en Sigues en mi mente es, sin duda, la puesta en escena. A pesar de que la artista no puede desvelar muchos detalles acerca de ello, Marta asegura que el color en la escenografía, un vestuario «impresionante» y una coreografía «espectacular» serán sus grandes atractivos.

«Operación Triunfo»

Asegura Marta Sango que Operación Triunfo supuso un giro de vida completo. Pero lo tiene claro: además de la visibilidad que le dio el talent show, hay un gran esfuerzo detrás de su trabajo. «Al final si uno no pone de su parte y no tiene claro el camino que quiere llevar, OT no sirve para nada», afirma.

Gane o no el Benidorm Fest y se convierta en la representante española en Eurovisión, la de Torre del Mar tiene muchas más metas inmediatas en su agenda profesional: la más importante de todas, el lanzamiento de su primer álbum completo.

Una competición para trece artistas variopintos

14 artistas han sido elegidos de entre 886 candidaturas para esta primera edición del Benidorm Fest. Tras la retirada de Luna Ki por negarse a retirar el autotune de su tema (las reglas de la competición europea impiden el uso de este modificador de la voz), serán 13 los cantantes que competirán. El festival constará de tres galas: dos semifinales y una final. En la primera semifinal competirán Varry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tanxugueiras y Chanel; Xeinn, Marta Sango, Javiera Mena, Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Rayden y Sara Deop lo harán en la segunda. En cada una de las semifinales solo cuatro artistas lograrán clasificarse para la gran final del sábado 29. La decisión final dependerá de un jurado profesional y un tele-voto al 50%. El ganador será el representante de España en Eurovisión 2022.