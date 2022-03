El director Jota Linares ha presentado este viernes su última película, 'Las niñas de cristal', con la que compite en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga. La película, que estrenará Netflix el próximo 8 de abril, es un drama psicológico que aborda temáticas como el síndrome del impostor o el miedo al éxito y el fracaso a través de la amistad de dos bailarinas.

Después de que la estrella del Ballet Clásico Nacional se suicide trágicamente, Irene (María Pedraza) es seleccionada para ocupar su lugar en la mayor producción de ballet de la compañía. Ahora, siendo el blanco de todos los celos y la crueldad de sus compañeras, Irene encuentra una amiga en la nueva bailarina, Aurora (Paula Losada). Aisladas y presionadas por el sacrificio que supone triunfar en la danza, juntas emprenden una huida hacia adelante en busca de sí mismas.

Jota Linares ha participado en esta octava jornada del Festival en una rueda de prensa junto al equipo de la película. Le han acompañado las actrices María Pedraza, Paula Losada, Mona Martínez, Marta Hazas y Ana Wagener; y el productor Juan Solá. El director andaluz ha explicado que con esta historia quería contar el miedo y la angustia a la que en muchas ocasiones se tienen que enfrentar los artistas.

El síndrome del impostor que vive Irene, la protagonista, y la fuerza de su amistad con Aurora, su compañera y también bailarina, son los elementos principales que conducen la historia. El director andaluz ha asegurado que para escribir la película se basó en unas notas que tenía con Jorge Naranjo, coguionista, sobre cómo se enfrentaron a su primera película: 'Animales sin collar'.

Linares ha explicado que en un momento en el que tienes que estar disfrutando del éxito, el miedo paraliza al artista. "Nosotros lo vivimos desde el miedo y el terror y nos apetecía mucho contar en una película cómo las personas tienen que crear un mundo paralelo e imaginario donde ellas se sientan seguras".

La actriz Marta Hazas ha valorado el sello personal y "muy interpretativo" de Jota Linares en sus películas y ha destacado la profundidad y las aristas de los personajes de 'Las niñas de cristal. "En la película también es muy importante lo que no se dice, en mi caso es un personaje que ofrece un viaje por la frustración muy interesante".

La intérprete Paula Losada es bailarina profesional y 'Las niñas de cristal' ha sido su primera experiencia cinematográfica: "De algún modo veía parte de Aurora en mí, aunque no todo. Tuve la suerte de trabajar mucho el personaje con Jota, la experiencia fue todo un viaje", ha asegurado.

En el caso de María Pedraza, su vida siempre ha estado vinculada al mundo de la danza, aunque la dejó apartada cuando empezó a dedicarse a la interpretación. "Después de siete años me puse manos a la obra. Es cierto que aunque dejes de lado la profesión, la bailarina siempre se lleva dentro", ha señalado la madrileña, y ha añadido que fusionar sus dos pasiones fue "el mejor regalo".

En otro sentido, Pedraza ha hablado sobre el estado de su carrera artística y cómo se sentía cuando Jota Linares contactó con ella para hacer la película: "Era un momento en el que los papeles para los que me llamaban no me hacían tanta ilusión y justo me llamó Jota. Para mí lo más importante es que un director confíe en los actores para poder trabajar y creo que sin esa confianza no podríamos hacer estos personajes con tantos matices".

Para la actriz Mona Martínez, 'Las niñas de cristal' es una película cinematográficamente teatral y ha señalado que "todos los personajes tienen su grandiosidad, su vida interior y su vida exterior". Por su parte, Ana Wagener ha expresado que le parece "un guion lleno de belleza, emoción y también mucho dolor" y ha destacado el papel de la música para generar una gran conexión emocional.

Sobre la crudeza de algunas escenas que se ven en la película, Jota Linares ha asegurado que todo está basado en hechos reales fruto de un proceso de investigación con bailarines y bailarinas profesionales: "Hay muchas cosas de las que nos contaron que no hemos podido meter porque parecerían exageraciones y falsas".

Finalmente, el andaluz ha reconocido no saber si habría podido hacer la película con menos producción de la que ha contado porque "el ballet es caro" y han tenido que contar con una compañía real de danza, un teatro grande y más elementos que elevan la dificultad de llevar a a cabo una producción de este tipo, ha concluido.