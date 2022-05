Amaia: «En estos años me he sentido un poco perdida»

Han pasado solo cinco años de su victoria en 'Operación Triunfo' ('OT') y cuatro de su paso por Eurovisión junto a Alfred García, pero su vida ha sido tan intensa desde entonces que siente que ha cambiado «muchísimo» en todo este tiempo. Amaia Romero (Pamplona, 1999) decidió pronto levantar el pie del acelerador y empezó a construir su propio camino con calma. A diferencia de otros ganadores de 'OT', optó por no sacar su primer disco con celeridad y se rodeó de productores de corte más indie para dar forma a una propuesta personal, alejada de las tendencias musicales más en auge y de otras concursantes como por ejemplo Aitana. En lugar de autopistas de vía rápida optó por carreteras secundarias y poco a poco se ha ido ganando el respeto de la escena. La joven navarra parece que no aspira a llenar estadios, aunque se siente muy cómoda en los festivales.

De hecho, eligió el Primavera Sound para presentar su primer álbum ('Pero no pasa nada', 2019). El pasado viernes publicó su segundo disco 'Cuando no sé quién soy' y lo presentará el próximo julio en el Brisa Festival. «Hemos preparado un concierto bastante ambicioso, cuidando mucho todos los detalles y con una escenografía preciosa. Además, he decidido dar un paso adelante en los directos e incluso bailo», explica Amaia

La navarra defenderá un disco «bastante más sofisticado que el anterior a nivel de sonido», según sus propias palabras. Algo que ha venido determinado por la elección del productor principal del disco: Alizzz (Cristian Quirante), quien está detrás por ejemplo del disco de C.Tangana 'El Madrileño'. «Cristian me parece el mejor productor de España, además es muy polifacético y tiene mucho gusto haciendo todo. Nos conocimos a raíz de la colaboración para su disco 'El Encuentro' y a partir de ahí conectamos mucho a nivel personal y de gustos musicales. Yo estaba justo pensando en el segundo disco y fue un proceso natural», explica Amaia, que actualmente reside en Barcelona.

La elección de Alizzz ha cambiado hasta la forma de trabajar de la navarra en el estudio: «La composición y la producción de las canciones han ido muy paralelas. Se iba produciendo a medida que se iba componiendo, y mucho con el ordenador».

Cuando no sé quién soy está formado por diez temas y cinco de ellos se lanzaron en formato single antes de la publicación del álbum (el último fue 'La canción que no quiero cantarte,' su esperada colaboración con su compañera de 'OT' Aitana). «Cuando hice la canción pronto me la imaginé cantándola con ella. Le tengo mucho cariño y me pareció muy guay que este tema nos volviera a juntar», indica.

Todas las canciones del disco son diferentes entre sí, con una gran variedad de estilos. «Sí, de hecho, al principio me preocupaba un poco que igual no fuera coherente. Pero el orden de las canciones está bastante pensado y creo que al final el hilo conductor que conecta todos los temas es mi propia voz. En este álbum he querido salir de mi zona de confort, hacer cosas nuevas porque también se trata de eso, de probar y evolucionar», sostiene.

Un claro ejemplo de ello es 'Yamaguchi', el tema que dedica al parque pamplonés y en el que hay algo de jota, algo de chotis y mucho de tributo al folclore: «Siempre me he sentido muy conectada a la música popular. Mi familia es muy musical y desde pequeña he estado rodeada de todo eso, así que surgió de forma natural».

Asegura la artista que en su segundo disco, «más minimalista que el anterior» y más desnudo en cuanto a instrumentación, ha cambiado hasta su forma de cantar. «Me he ido conociendo más la voz y creo que al final empasta bien con este tipo de producción», explica Amaia, que apunta que su momento vital se ha plasmado «de forma natural» en las letras de Cuando no sé quién soy, un título ya explícito de por sí.

«En estos años he estado en un proceso de búsqueda de mí misma, igual un poco perdida incluso, y todo eso se ha filtrado en el álbum, aunque no de forma intencionada. No es que sea un mensaje profundo...en el fondo pienso que el disco es como una especie de conversación conmigo misma», subraya.

Aunque considera que ha madurado y «crecido como persona» en todo este tiempo, Amaia asegura que todavía «queda mucho» de la niña que pasó por 'Operación Triunfo'. «He evolucionado bastante, pero al final sigo siendo la misma. Con 'OT' todo pasó de cero a 100 en tres meses, pero participar en el programa fue un trampolín enorme para dedicarme a la música, que es lo que me ha apasionado desde muy pequeña». Casi desde que empezó a tocar el piano en el conservatorio a los siete años.

En el tema 'Bienvenidos al show' canta: «Ya no soy pequeña, tampoco soy mayor, quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez».