«No me sé medir, me subo al escenario y lo doy todo»

«Este año hay muchos temas que la gente conoce muy bien, de los que el público se sabe la letra incluso». El intérprete malagueño Manuel Bandera repite este verano con su show flamenco 'Bambino por Bandera', un espectáculo en el que homenajea al cantaor utrerano Miguel Vargas, que falleció hace dos décadas.

La Taberna de Pepe López, en Torremolinos, será la encargada de acoger nueve funciones en las que se transformará en un tablao de los años 60. Ese es precisamente el objetivo de sus promotores, según explica el propio Bandera: «Ahora en la taberna flamenca se recupera esa esencia de Bambino (...). A ver si conseguimos trasladar al público a aquella época, con toda la salvedad, pues yo no llegó a su altura».

El espectáculo repite en este mítico establecimiento de la Costa del Sol, aunque este año será en tres ocasiones más. Asimismo, sus organizadores prevén que la situación actual de la pandemia de la Covid-19 permitirá el trascurso normal del show: «El año pasado tuvimos muchos problemas de restricciones por Covid y hubo mucha gente que nos decía que se había quedado con las ganas de venir a vernos, a disfrutar con nosotros un ratito».

Puesta en escena

La segunda edición del espectáculo contará con un cambio significativo en el repertorio de canciones y también en el acompañamiento musical: «El que viniera el año pasado, va a ver otra cosa esta vez. Le hemos dado una vuelta de tuerca».

Esta temporada, el elenco cuenta con la incorporación de la cantaora Carmina Cortés. Su aparición tiene la intención, según ha explicado Bandera, de «tener una voz de mujer que hiciera contrapunto conmigo». Además, ha añadido otra guitarra más a la que ya tenía la banda. De ese modo, «este año vamos con dos guitarras, percusión, cantaora flamenca y dos bailaores», anuncia el actor malagueño.

A pesar de los cambios que ha llevado a cabo el elenco, Manuel Bandera resalta que «se nos siguen quedando muchas cosas en el tintero», pues celebra que «Bambino era un pozo sin fondo». Éste es precisamente uno de los motivos por los que nació la admiración del actor hacia el rumbero.

Contacto con Bambino

Su primer contacto con la rumba y la copla de Bambino tuvo lugar en la década de los 90 durante el rodaje del largometraje Demasiado corazón, del director Eduardo Campoy : «El guionista, Agustín Díaz Yanes, escribió que mi personaje cantara una canción y la que eligió fue Te adoraré de Bambino. Y ahí empecé a investigar más».

La pasión por su capacidad «todoterreno», como él mismo lo define, se siguió forjando en aquellos años, precisamente en la fiestas que organizaba el director Pedro Almodóvar para celebrar el estreno de sus películas.

«Después de los estrenos, Pedro organizaba algún cuadro flamenco y en medio de ese cachondeo algunos amigos hacíamos alguna cancioncita y yo siempre elegía alguna de Bambino».

Dicha admiración ha continuado hasta hoy, pues asegura que sigue descubriendo facetas del utrerano: «Cualquier cosa la transformaba en rumba o en bulería, se lo llevaba a su terreno. Le metía mano a todo».

Los meses de ensayo le han permitido a Bandera adaptar el repertorio a su propio estilo, aunque espera mantener la energía que tanto caracterizaba al rumbero en sus años de mayor éxito: «No me atrevería a decir que tengo algo de la esencia de Bambino pero igual un poco de su energía, de la entrega que él daba en el escenario, cómo se entregaba a muerte». Porque asegura: «No me sé medir, me subo al escenario y lo doy todo».

Otros proyectos profesionales

Bambino por Bandera es un nuevo jalón en la imparable carrera de este veterano de la escena, la televisión y el cine, que acaba de participar en algo tan diferente como la serie Acacias 38. El actor insiste: «A mi me gusta hacer cosas diferentes, no encasillarme en nada». Precisamente, defiende que ésta, la de presentarse el solo «con músicos y amigos» detrás era la faceta que le quedaba por probar.

Cara al próximo otoño, explica que tiene el ojo puesto en algunos cástings y se enorgulluce de haber seguido trabajando todos estos años, a pesar de lo «díficil» que es el mundo del espectáculo: «Llevo muchos años parando muy poco, enganchando teatro y series y esto de Bambino, incluso en pandemia tuve la suerte de tener trabajo a pesar de todas las dificultades».