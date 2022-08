Es uno de los rostros, y cuerpos, del momento. Y, por lo tanto, uno de los más perseguidos por los fans más tremendos. Hablamos de William Levy, el actor cubano por el que suspiran muchas y muchos a lo largo y ancho del planeta. Levy acudió a Marbella, concretamente a la gala Starlite, y cuando sus seguidores se enteraron la cosa se puso fea.

¿Cómo empezó todo? Antes de tomar un vuelo de vuelta a casa, William Levy compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento al hotel en el que se hospedó a modo de despedida. ¿Qué pasó? Un buen puñado de fans se desplazaron a Marbella para investigar dónde se encontraba el astro y, finalmente, dieron con su ubicación. El actor sintió que su seguridad estaba en peligro: le quedaban tres horas para coger su avión y la cosa no pintaba nada bien. Así que buscó la ayuda de la Policía Local, siempre perseguido por seguidores y paparazzis, y se refugió en la comisaría de Marbella durante las horas que le quedaban para su vuelo. El paparazzo Jordi Martín lo explicó así a la revista 'Semana': "Mi sorpresa es que no va a coger el vuelo privado, que se dirige a comisaría, descarga las maletas y está alrededor de tres horas. Me dicen que la policía le protegió de cara a que los fans no le acosen en el aeropuerto".

El actor cubano se encuentra en España trabajando en una nueva producción, 'Montecristo', que protagoniza y produce conjuntamente con Netflix.