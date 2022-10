Benalfest, que se celebra los próximos 28 y 29 de octubre en Benalmádena ha confirmado nuevos artistas, como Maren, Tessa o Molina Molina, que se suman a los ya anunciados.

Así, el viernes 28, además de los ya anunciados Shinova y Nena Daconte, actuará la cantante y compositora bilbaina Maren, que presentará su último EP, compuesto íntegramente en euskera, han informado desde la organización.

Asimismo, ese mismo día, el grupo de jóvenes benalmadenses Lavender también estarán en esta jornada inaugural del festival, con un sonido rockero y alternativo, han señalado en un comunicado.

El sábado 29 tendrán lugar los imprescindibles conciertos de La Pegatina y Mr. Kilombo, a los que se une ahora el artista Molina Molina con sus melodías pop enérgicas y vitales, y We Are Not DJ's, que cuentan con más de 70 festivales a sus espaldas y prometen convertir el Recinto Ferial de Los Nadales en una auténtica pista de baile.

Además, Benalfest contará en esta segunda jornada con otro escenario en plaza La Niña, donde a partir de las 12.00 horas habrá conciertos de la rapera valenciana Tessa, la cantante Hoonine y la banda de indie Vasck. Los más pequeños podrán disfrutar en los Jardines del Muro del Benalbaby, con el espectáculo infantil de Quimirock y diversos talleres de 12.00 a 14.00 horas.

La cuarta edición del festival Benalfest completa así un cartel para todos los gustos, con algunos de los nombres más importantes del panorama actual. Las últimas entradas disponibles pueden conseguirse en la web y 'app' de Fever.