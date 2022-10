Bajo la premisa de que España tiene que hacerle el «gran homenaje» que no se le hizo en vida al artista Pablo Picasso los actos de celebración del 50 aniversario de su muerte ya han comenzado a celebrarse pese a que momento «cumbre» del «Año Picasso» será el próximo 8 de abril de 2023, día en que se cumplirá el medio siglo de su fallecimiento.

Así lo ha afirmado a Efe Carlos Alberdi, comisionado para la conmemoración en calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva constituida para la efeméride, un día antes de que se celebre el 141 aniversario del nacimiento del pintor. Pero Alberdi ha comenzado recordando a la persona a la que sustituyó en julio en este cargo, el fallecido exministro de Cultura José Guirao. «Estoy aquí por lo que he heredado de Pepe, él dejó todo el programa hecho, un programa importante; dejó la financiación que no es poca cosa, el comprometer tanto a Hacienda como a Telefónica (...) todos pensábamos que las medicinas harían su efecto, pero no pasó así y me toca dar continuidad al impulso de Pepe para que todo vaya razonablemente durante este año y tres meses», ha apuntado.

Más de 365 días porque el «Año Picasso» ya arrancó en septiembre con las dos exposiciones que acogen en Madrid la Fundación Mapre y el Museo Thyssen, así como las que tiene abiertas el Museo Picasso de Münster (Alemania), en el Museo Montmartre de París, otra en los Museos Reales de Bruselas y la que se inauguró la pasada semana en el Metropolitan de Nueva York.

Muestras a las que se sumarán a finales de mes las del Museo de Bellas Artes de Lyon (Francia) y la del Museo Picasso de Barcelona.

«De Picasso ha habido múltiples actividades en los últimos 30 años, pero hay que tener en cuenta, y ésto estaba en la cabeza de los que han organizado esta iniciativa, que hay que superar esta idea de si era español o francés, porque hoy día está claro que era español y francés. Francia lo adoptó y le dio el marco para desarrollar su trabajo, porque cuando se convierte en un exiliado español Francia le cobija. Pero ahora se trata de que España le haga el gran homenaje a que no se le pudo hacer en vida», ha destacado Alberdi.

En concreto, el total de exposiciones será medio centenar repartidas por todo el mundo, la mayor parte en España (16), Francia (12) y Estados Unidos (7).

En este sentido, Alberdi ha destacado el papel que tendrán también las cuatro ciudades picassianas españolas -Málaga, La Coruña, Bilbao y Barcelona- así como otras actividades paralelas a la expositiva, como el congreso de expertos en la figura del pintor que acogerá el Museo Reina Sofía, cita a la que seguirá un importante simposio internacional que se celebrará en París, entre los días 6-8 de diciembre de 2023 en la sede de la Unesco.

Un «Año Picasso» «universal», ha dicho Alberdi, porque así era Picasso. «Hoy en día -ha añadido- se entiende que se puede ser español, francés, europeo y universal. Picasso fue un emigrante que fue a París para tener el marco legal para desarrollarse, si se queda en Barcelona no lo hubiera conseguido». Según ha destacado, en esta conmemoración no han querido mirar hacia otro lado y también abordan la criticada relación que tenía con las mujeres.

«Hay que abordarlo. Lo que me gusta es la vida de novela de Picasso, que es increíblemente polifacética, y las mujeres fueron importantes, y claro que hoy en día las relaciones de pareja se leen de una manera distinta a como se leían hace 100 años. Es un hombre nacido en el siglo XIX en Málaga y tiene aspectos de hombre chapado a la antigua, por decirlo de alguna manera, pero también fue un hombre moderno porque se relacionó con mujeres no convencionales», ha explicado.

Aunque el programa ya está cerrado, Alberdi ha afirmado que «aún se colarán algunas cosas» sobre todo en las llamadas ciudades picassianas; y también temas que aún se quieren abordar como el de Picasso y la cerámica o Picasso como «marca comercial», un aspecto que prepara el artista Rogelio López Cuenca.