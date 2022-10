Tras cinco discos debajo del brazo, Mr.Kilombo (Miki Ramírez) ha conseguido hacerse un hueco en el panorama musical nacional. En sus trabajos encontramos letras alegres, reflexivas y que dejan calado, unido a una producción delicada y mimada que anima tanto a la calma como a la pachanga. A lo largo de este año, el cantautor ha estado tocando por toda España presentando su último álbum "Cortocircuitos" (2020) y este sábado pasará por Málaga para actuar en el Benalfest (el festival de música de Benalmádena), uno de sus últimos conciertos de la gira.

Este sábado te veremos actuar en el Benalfest, ¿Cómo te sientes al estar entre los artistas de cabeza de cartel? ¿Tendrás alguna sorpresa?

Me encanta. Esta cosa de los festivales me parece súper divertida porque es un show cortito en el que puedes ver a mucha gente y en el backstage puedes encontrarte con todos los amigos. Me gustan los festivales porque son súper reducidos. Es una especie de menú de degustación para escuchar un poquito de cada banda. Lo más importante de un festival es que la gente conozca un poquito de ti. Las sorpresas van más con los conciertos de las salas que tienes más tiempo para probar cosas nuevas o invitar a alguien.

El 30 de septiembre pudimos escuchar “En peligro de extinción”, el segundo single de lo que será tu siguiente etapa. ¿Tienes pensado tocarlo este sábado en el festival? Cuéntame un poco sobre cómo surgió este tema.

¡Buena pregunta! Esa es la gran duda que tenemos. La realidad es que siempre queremos tocar los temas nuevos, pero luego el público canta lo que ya conoce, entonces estamos dudando. Tenemos dos adelantos, "Ambivalencia" y "En peligro de extinción" y vamos a hacer un set de 45 minutos. Uno de los dos seguro que entrará porque queremos tocar alguna novedad, pero no sabemos cuál. Yo creo que sí tocaremos "En peligro de extinción", pero hasta el último segundo no lo sabremos.

Yo te animo a que lo cantes. Esa puede ser la sorpresa.

Mira, ese es el empujón que me faltaba. Es cierto, si cuenta como sorpresa, entonces cambio la respuesta anterior.

Cuéntame un poco sobre este tema.

Es una especie de oda a la amistad. Con la agenda que tenemos, me he perdido muchas cosas. En una de estas que me perdí, estuve reflexionando sobre el tema y quise hablar un poco del exceso de estímulos, de que para estar a gusto en un sitio es importante rodearte grupo de gente buena, sino estás como inestable, ¿no? Habla un poco de eso, de las cercanías.

También quería preguntarte sobre “Ambivalencia”, el anterior single que presentaste el pasado mes de mayo ¿Cómo fue la grabación de esta canción tanto la composición como el proceso de producción con el productor, Paco Salazar, que vuelves a repetir proyecto con él?

Este tema fue el primero que escribí para el nuevo disco. Es una representación de las diferentes formas de relacionarse, que no tiene que ser siempre la misma. Dentro de eso, esta palabra ambivalencia significa que se puede estar ahí... y que está todo bien. Este año creo que vamos a estar variando porque llevamos mucho tiempo con esta gira. Tenemos muchas ganas de escuchar cosas nuevas y no creo que lo hagamos con el mismo productor, iremos cambiando. Paco Salazar ha producido "Cortocircuitos" y es un amigo desde hace 20 años, pero ahora vienen sorpresas dentro de poquito que todavía no puedo desvelar.

Llevas un año de gira por toda España sin parar entre festivales y salas, ahora que está llegando a su fin, ¿Cómo te sientes al cerrar esta etapa? ¿Con qué te quedarías?

Se siente extraño. Creo que es la gira más larga que hemos hecho. Ha sido como una gira dentro de otra. Sacamos el disco en enero de 2020 y fue una explosión. Teníamos muchas ganas. Hicimos tres o cuatro conciertos que recuerdo como los más potentes que he vivido hasta ahora. Luego, vino la pandemia, comenzamos a hacer conciertos en cuanto abrieron. Aunque, el público estaba separado y llevaban mascarillas. Más tarde, hicimos una gira de teatros con un poco de libertad, pero aun con las puertas abiertas. Y en los últimos meses hemos hecho la gira tal y como la teníamos concebida desde el primer momento. Por tanto, ha sido una gira muy interesante, pero se nos ha hecho muy larga. Necesito sacar cosas nuevas para cantar lo que siento en este momento. Tengo mucha ilusión por los tres conciertos que quedan que son bastante potentes. Ahora tenemos el Benalfest, luego Valencia y cerramos en la sala La Riviera de Madrid, la sala donde he visto todas mis bandas de la adolescencia y es un sentimiento muy impresionante tocar ahí. Estoy deseando tomarme tres mesecitos de vacaciones para terminar de hacer el disco, ver a mi gente y parar un tiempo.

¿Cómo está siendo el proceso de producción del nuevo álbum?

Estamos súper creativos pensando en lo que viene con un montón de ideas. Ahora estoy en un punto que puede ocurrir de todo. Hay bastantes temas terminados y no sé exactamente cuál voy a seleccionar para el disco, aún no sé el aire que va a tener. Estamos probando y haciendo ensayos. Sí que sé las dos siguientes canciones que van a salir, las tengo súper claras. A partir de ahí, puede pasar de todo.

¿Podrías adelantar fecha?

No, aún no, pero sospecho que un poquito antes de tocar en La Riviera saldrá uno. No me quiero pillar los dedos porque soy un desastre con los tiempos. Además, soy muy maniático y un poco impulsivo a la hora de lanzar las cosas. No puedo esperar mucho desde que lo tengo hasta que lo saco.

Esperemos que sea pronto.

Prontísimo seguro.

¿Tienes idea de cuándo podríamos escuchar el nuevo disco o todavía es pronto?

Depende un poco de lo que veamos. Siempre me ha gustado escuchar discos completos, es algo que me gusta mucho, pero creo que iré sacando canción por canción hasta que tenga unas cinco o seis para luego sacar el disco al completo. No sé cuánto os haré de esperar, pero seguro que el año que viene habrá disco.

Cuál es tu método de composición?¿En qué te sueles inspirar?

No lo sé muy bien, sobre todo en vivencias. Compongo mucho sobre cosas que me hayan marcado. Si que es verdad que hay un primer motor que parte de todo lo propio. Luego, para terminar de perfilar las ideas o las estructuras de las canciones me baso en la observación. Si voy andando por la calle me fijo en las personas que tengo cerca para encontrar las imágenes.

¿Todas sus canciones hablan de usted o también ha escrito sobre la historia de algún amigo o alguien cercano que le haya inspirado?

La emoción siempre parte de uno mismo, lo que siento en un momento. Pero para imaginarlo busco una alternativa que se pueda entender. Siempre estoy en ese equilibrio.

¿Qué suele hacer en los momentos de bloqueo creativo?

Una cosa que me va muy bien es escribir sin pensar. Todas las mañanas escribo tres páginas porque lo vi en un libro de creatividad llamado 'El cambio del artista'. Lo importante en los bloqueos es siempre rebajar el juicio. Al final, hacer música es divertido. Cualquier cosa que te suponga un peso tienes que intentar rebajarlo.

¿Podremos escuchar alguna colaboración? Sé que prefiere grabarlo a solo una voz, pero ¿escucharemos algo en su canal de YouTube como ha hecho anteriormente?

Sí, me imagino que sí. Hay como varias colaboraciones que siempre están a punto de ocurrir y se debe encontrar un buen momento. Donde habrá sobre todo es en YouTube. Pienso que si la música que escuchamos de un artista son todo colaboraciones, al final se echa de menos las canciones tristes y solas como han nacido. Imagino que este disco va a tener alguna colaboración que tenemos en mente, pero no puedo decir nada más. Luego, sí que estaré cantando con gente en YouTube con ese sonido acústico que lo hemos llamado "Sin trampa ni cartón".

Tras varios años visitando Málaga ¿Cuál diría que es su comida favorita de la ciudad?

¡Hombre, ya sabes lo que voy a responder! La realidad es que nuestra gira es una "gira gastronómica". Me encanta comer y en Málaga están los espetitos, cada vez que vamos estamos buscando un sitio para ir a la playita a que nos lo hagan en la barca.

Para ir finalizando con la entrevista, le haré dos preguntas rápidas basándome en algunas de las canciones de 'Cortocircuitos': ¿Es de los que afronta los cambios con positivismo o tiene miedo a salir de su zona de confort?

Quizás un término medio. Los cambios son cambios y son innegables. Cada vez que está ocurriendo un cambio es un desastre, simplemente los acepto. Si que me generan curiosidad y me llevan a un estado nuevo, eso me atrae.

¿Es de vivir de prisa o de tomárselo con calma?

Me gustaría responderte que me lo tomo con calma, pero la realidad es que la vida que llevamos va súper deprisa. Sí que intento buscar pausas para apreciar los detalles.

Por último, me gustaría saber ¿Cuál es la canción que no se sacas de la cabeza últimamente? y ¿qué artista recomienda escuchar?

Ahora mismo estoy con "Sabré Olvidar" de Silvana Estrada, pero la versión antigua, no la del disco, porque me gusta más. Y como recomendación diría Anna Colom, por decir alguien que no se conozca mucho. Ha sacado una canción que se llama "Tientos de la Memorialo quit Negra" que me parece un espectáculo de tema.