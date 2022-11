Hay tantas agendas de Fancine como espectadores, porque un género de géneros como el fantástico multiplica las rutas y los senderos. Algunos se trazan sus propios mapas y otros prefieren echar un vistazo a guías de otros para ordenar sus pasos. En estas líneas, unas recomendaciones que se apoyan, claro, en gustos y disgustos personales pero que podrían servir como hoja de ruta para ese segundo espectador, más despistado y confiado.

1. Festival Quentin Dupieux

El director francés (primero fue productor de electrónica y DJ como Mr Oizo: sí, seguro que han oído, al menos, uno de sus tracks) es uno de los autores más singulares y, a su manera, divertidos de los que operan en la actualidad. empezó a lo grande, con un slasher protagonizado por un neumático asesino, y no ha parado de subir peldaños en su inefable búsqueda del paroxismo absurdista. Fancine, que siempre programa sus películas, nos trae en esta edición sus dos últimos títulos, 'Increíble pero cierto' y 'Fumar provoca tos'. Ideales para rascarse la cabeza con una sonrisa.

2. Sissy

El cine australiano, siempre cuna de un fantástico y alrededores poco acomodaticio, no deja de presentar autores y películas de interés. Hannah Barlow y Kane Senes presentan 'Sissy', una tremenda parodia de la cultura influencer y un relato sobre las secuelas del bullying. Pero no crean que esto es un díptico de una consejería de asuntos sociales cualquiera; aquí hay algunos giritos e incomodidades que garantizan un animado debate posterior.

3. Flux Gourmet

Peter Strickland no tiene película mala. Su filmografía es un currículum vitae de tesoros anómalos y fetichistas, que revisan subgéneros y corrientes de culto desde una mirada intransferible. Después de 'Katalin Varga', 'Berberian Sound Studio', 'The Duke of Burgundy' e 'In Fabric', el británico nos trae ahora una singular broma que se ríe de las convenciones del universo gastronómico deluxe y la creación contemporánea.

4. Project Wolf Hunting

Una de las sensaciones de la reciente edición del Festival de Sitges, donde se hizo con el Premio Especial del Jurado y algunos galardones técnicos. Para algunos, la película surcoreana es, más bien, un videojuego hipervitaminado para ocupar la gran pantalla; para otros, se trata de una relectura de la ya de por sí insensata 'Con Air' en clave gore y con la acción (y los cadáveres) multiplicada al infinito.

5. The Mountain

De la sección Miedoambiente, el leit motiv de la edición de Fancine, destaco la francesa 'La Montagne', de Thomas Salvador, una personalísima aventura, una pequeña epopeya en la que lo íntimo se disuelve en un paisaje de abstracción casi existencial. Cine de observación, que sabe mirar y tiene ese sentido del asombro cada vez más caro de ver.

6. La Jauría

Colombia no es la cinematografía prominente en el campo del fantastique y el horror, desde luego, pero sí que tiene a unos cuantos realizadores capaces de encontrar esa esencia rara, que conmueve y perturba, que está agazapada tras la realidad. Uno de ellos es Andrés Ramírez Pulido, que ofrece en 'La Jauría' una trama con algo de 'El señor de las moscas', envuelta en una selva hipnótica, lenta y rara de las de Apichatpong Weerasethakul. Triunfó en Cannes y también en San Sebastián, así que...

7. All Jacked Up And Full Of Worms

No la conozco, ni a nadie que la haya visto. Sinopsis: «Roscoe, un sórdido encargado del mantenimiento de un motel, descubre unos poderosos gusanos alucinógenos y conoce a Benny. Juntos se enamoran haciendo gusanos antes de embarcarse en una odisea de sexo y violencia». Una crítica:«Es un relato transgresor, entre Hubert Selby Jr y el primer Harmony Korine, de una sociedad poblada por chalados y gusanos psicodélicos». O sea que hay que verla.

8. Mantícora

No soy precisamente el mayor fan de Carlos Vermut, cuyas películas persiguen con tanto afán su singularidad que acaban siendo un tanto ridículas. Me comentan observadores de confianza que su nuevo filme, 'Mantícora', es su cinta más conseguida, menos de atrezzo y más desoladora, así que...

9. Sick Of Myself

Otra película sobre la cultura del selfi y esa manera tan de ahora que tenemos de absorbernos, de hundirnos en nosotros mismos. El noruego Kristoffer Borgli nos invita a probar un caramelito aparentemente inofensivo que termina dejando un sabor amargo sin que tengamos la tentación de escupirlo. Tal y como deben ser las comedias negrísimas que nos ponen un espejo delante.