Poco a poco van confirmándose nombres para el verano musical malagueño del inminente 2023. El festival Marenostrum de Fuengirola ya ha ido soltando nombres de cara a su próxima cita en las últimas semanas y, tras anunciar la pasada semana la presencia de Pablo Alborán en el mes de mayo, este lunes ha lanzado la 'bomba' internacional: Robbie Williams ofrecerá en Fuengirola su único concierto en Andalucía, dentro de la gira por sus 25 años de carrera musical. Será el 15 de junio y las entradas para el concierto del ex Take That ya están a la venta.

El 'Niño Travieso del pop británico' ha cumplido 25 años de carrera en solitario con un espectacular directo en el que presentará ante sus legiones de fans 'XXV', un disco recopilatorio en el que aglutina los grandes éxitos de su trayectoria, como “Angels”, “Feel” o “She´s All That”. Desde que iniciara su camino en solitario nadie, ni siquiera él, podía imaginar todos los logros que iba a conquistar: más de 85 millones de álbumes vendidos en todo el mundo; trece álbumes número uno en el Reino Unido (la mayor cantidad para cualquier artista en solitario, igualado solo por Elvis Presley); catorce sencillos número uno; la mayor cantidad de entradas para conciertos vendidas en un día (1,6 millones el 19 de noviembre de 2005) y en su extenso palmarés acumula 18 premios Brit, algo sin precedentes e inigualable.