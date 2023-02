Málaga Film Office, la oficina de rodajes del Ayuntamiento de Málaga, adscrita a Málaga Procultura, ha hecho balance del 2022, año en el que la ciudad atendió a un total de 576 proyectos audiovisuales, de los que se llevaron a cabo 257, dejando 14 millones de euros, diez millones más que en el año 2021.

Para la ejecución de estas producciones, la oficina realizó 408 trámites --259 permisos y 149 comunicaciones-- en coordinación con las distintas áreas municipales, suponiendo esto 672 días de rodaje en la ciudad, según han informado en un comunicado.

En concreto, las producciones en la capital en el 2022 se tradujeron en una inversión económica directa de 14,2 millones de euros, un 347% más que en el año 2021. Esta inyección económica no solo beneficia a la capital, también a la provincia, al fomentar el tejido empresarial, favorecer al sector turístico, incentivar la creación de nuevas empresas para responder a la demanda existente y provocar más formación cualificada.

Con respecto al tipo de producción que más produjo en Málaga en el 2022 fue de nuevo y como en años anteriores la publicidad con 95 producciones, seguida de cortometrajes con 51 y en tercer lugar los programas de televisión con 35. Por países, España es de nuevo el que más produce en Málaga, con 204 producciones (uno en coproducción con Finlandia), seguido de Reino Unido con 22 (uno en coproducción con Estados Unidos) y Alemania con seis.

Entre las producciones realizadas en Málaga en 2022 destacan, en el apartado de largometrajes, a nivel nacional 'Devoción', 'Treguas', 'Caleta Palace' y 'Viva La Calle'. A nivel internacional, el hindú 'Dhamarka'.

En series se encuentran las nacionales 'La chica de nieve', basada en la novela del escritor malagueño Javier Castillo; 'Los Farad', con el Ayuntamiento como plató; y 'Urban', que continúa rodándose este año de forma íntegra en nuestra ciudad. Entre las internacionales, destacan la segunda temporada de 'The Paradise' y cuatro series que contaron con la service malagueña Fresco Film Services: 'Kaos', 'Black Mirror', 'Exit III' y 'Archie', del canal británico ITV para quien se rodaron también escenas de 'Stonehouse'.

En cortometrajes, 'Canela y oro, en el Jardín Botánico la Concepción, 'Álba', en el pantano del agujero, y 'Mi tío Manolo', en la jefatura de la Policía Local; así como los de los alumnos de la Escuela de Cine de Málaga, Schooltraining, Studio Atralla, Self Service Makers, Esaem y Gimnasio Escénico, además de los participantes del proyecto Hack del Festival de Málaga, destinado a creadores digitales.

En documentales destacan 'En el origen, Tartessos', 'Arcoíris en Blanco y Negro', '13 Días', 'Buscando a Lehmberg', 'Solteronas', 'Audi Electric 4x4', 'Costa Nostra' y 'Caccia all'uomo'. En vídeos institucionales y promocionales se encuentran los del equipo de audiovisuales de la Policía Local de Málaga promocionando la ciudad como localización, al igual que su felicitación navideña Santa trepador y el de la visita guiada de su museo. Además, varias producciones del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga y Turismo Andaluz, entre otros.

En programas de televisión destacan los nacionales para TVE: 'Jardines con historia', 'Un país para leerlo', 'El escarabajo verde' y 'Aquí la Tierra,' además de 'Málaga en futuro' --entrevistas para Prensa Malagueña--. Los internacionales 'Amazing Race', 'Gino y Fred', además de 'Tastes of The World', 'A Place in the Sun', 'House Hunters', 'Got Talent' y muchos otros fundamentalmente turísticos y gastronómicos.

Entre las producciones publicitarias que han elegido localizaciones de Málaga se encuentran en 2022 marcas como John Lewis, Audi, Skoda Kamiq, Lexus, Norauto o Aquarius. Destacan los vídeos corporativos de 'Ciudades magníficas San Miguel', 'Mayoral', 'Cliché Selfie Gallery', 'SIM Antonio Banderas Perfumes', 'Bodegas Ordóñez' y 'Prolongo'; así como los vídeo clips de Fali Torreblanca: 'Vivir' y 'Entre tú y yo', el de Sergio Gómez 'In the Middle of the Night' y Soto Asa 'Las 12'.

Entre las marcas que han hecho spots publictarios en la ciudad se encuentran San Miguel, Larios, MCArthur Gleen-Plaza Mayor, Soloptical, Fiel de Fechos, Vodafone, Fructis Hair-Food Garnier y Suzuki, entre otros.

Otras acciones

El trabajo de Málaga Film Office se centra en la captación de proyectos y asesoramiento de las ventajas que existen por rodar en Málaga, ofreciendo todas las posibilidades que tiene la ciudad como escenario de producciones audiovisuales además de una gestión efectiva de los recursos para dar a las productoras las máximas facilidades y captar así su interés.

El trabajo diario --entre otras gestiones-- se basa en la búsqueda específica de localizaciones públicas y tramitación de los permisos necesarios para el buen desarrollo de las producciones. Integrada en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission, en la nacional Spain Film Commission, en la europea EUFCN y en la Internacional AFCI, esta oficina contribuye a la atracción de inversión en el sector audiovisual, que supone un importante motor de riqueza para Málaga, por el impacto económico directo, pero también indirecto e inducido a través de la difusión de la imagen de la ciudad en el mundo --según datos de la OMT, entre 80 y 100 millones de personas en el mundo eligen dónde viajar en función de las producciones que ven--.

Por otro lado, en su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, Málaga Film Office participó, junto con Promálaga y el Centro Asesor Ambiental, dependiente del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, en la creación por parte del Ayuntamiento de Málaga del sello de producción sostenible, que certifica las buenas prácticas en esta materia de las empresas que eligen Málaga como localización para sus trabajos audiovisuales.

Además, para cumplir con sus objetivos, Málaga Film Office lleva a cabo otras acciones temporales, como la asistencia a mesas técnicas, encuentros, foros, ferias, mercados y festivales; acciones formativas o su colaboración con diferentes entes públicos y privados.