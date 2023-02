Nuria Fergó da voz a la mejor Sara Montiel

2023 va a ser «el año» de Nuria Fergó. Nuevo disco de rancheras, además de papel principal en un musical que en una primera etapa, con Eva Manjón como protagonista (ahora directora artística), ya cosechó premios y un enorme éxito de crítica y público. 'Mi Última Noche con Sara' (Montiel) se estrenará el próximo jueves 16 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank, donde permanecerá en cartel hasta el domingo 19, y luego comenzará una extensa gira con Madrid como eje.

La vocalista y actriz nerjeña se prepara intensamente para el reto nuevo que le ha deparado su dilatada trayectoria profesional. Elegimos la bodega El Pimpi, y más concretamente un rincón donde Antonio Banderas estampó su firma en una de las barricas centenarias, para compartir con intérprete y director artística «secretos confesables» y alguna confidencia «que hoy no viene a cuento».

«Me comparo con Sara en muchas situaciones que he vivido y que me van a tocar vivir. Tenía claro lo que quería y lo consiguió», proclama La Fergó, como gusta Nuria en ocasiones de «autodenominarse». Y pensamos en ese himno generacional que en boca de Olvido Gara Alaska cantamos bajo el estribillo de 'A Quién Le Importa'.

Como los buenos vinos de esa Málaga Virgen o los caldos que en Burgos se asoman tanto al Duero como a La Rioja más mística, estas dos artistas intercambian impresiones como si de dos amigas de toda la vida se tratase.

Y no hay más secreto para dar a conocer por que los caminos de profesión y de vida juntan a seres inicialmente muy distintos. Porque Nuria Fergó, Eva Manjón y la mítica Sara Montiel, pionera donde las haya, tienen un gen común. El del emprendimiento femenino. Manjón lo resume así: «Sara Montiel fue una de las pioneras del feminismo bien entendido. Y punta de lanza de mujeres artistas. En unos tiempos muy muy complicados, ella era empresaria. Marcó época. Fue supervaliente y se rodeó de buena gente, empezando por Miguel Mihura. Personas importantes de la época que le dieron crédito y cuanto menos estabilidad».

Para Nuria Fergó, estrenar en Málaga representa un motivo de orgullo: «Que sea en mi Málaga y en el teatro de Antonio, con todo lo que está haciendo por el teatro... Como dice Eva, el sitio está bendecido. Es un lujo poder estrenar en mi tierra».

La cantante que se dio a conocer en todo el planeta artístico mediante su participación en la primera edición del programa 'Operación Triunfo' expresa que ponerse en la piel de Sara es mucho más fácil de lo que cualquiera pueda imaginar, gracias a la labor de Eva Manjón, que hace más de un lustro ya dio vida a este mismo papel. «Ella me lo ha hecho muy fácil. Me ha dado todas las directrices para que no me agobie y vaya todo bien. Me ha marcado las películas que tenía que verme. Además de grandísima actriz, como directora no tiene precio», alega. Y sabe Nuria de lo que supone todo este trabajo, porque ella misma abanderó un primer musical en calidad de empresaria.

«Me siento muy identificada como mujer guerrera, igual que ella. Sabemos que estamos en esto es porque las dos, cada una en lo suyo, sabemos lo que podemos hacer y lo que queremos hacer. Yo encantada de poder trabajar con ella. Y la entiendo porque sé lo que es jugarte tu pan de cada día», concluye Fergó.

Acerca de lo que el público va a encontrarse el próximo 16 de febrero cuando acceda por primera vez para poder reencontrarse con Sara Montiel, Nuria especifica: «Es un homenaje a la mítica Sara, con muchos matices de su vida, numerosas anécdotas, que a la gente les va a gustar. Las canciones son muy conocidas».

Eva Manjón recalca asimismo el guión: «No es una revista ni un espectáculo de variedades. No vamos pasando de canción en canción sin más. Hay una dramaturgia y un guión perfectamente tejido por un gran guionista y cineasta como David Planell [Biznaga de Oro en el Festival de Málaga con ¡La vergüenza¡]».

«Cada tema entra» en un momento «justificado, a diferencia de otros musicales donde la dramaturgia queda en segundo plano. Aquí vamos a caballo entre la fábula, hay una parte de idealización, y la vida real. Pero la música no se puede meter con calzador», aclara.

Con todo el trabajo de documentación desarrollado por la propia Manjón, al pedirle una frase legendaria de La Montiel, ella se queda con la siguiente: «Por mí sólo hablamos Dios y yo. No pongas en mi boca palabras que no he dicho». Y Nuria Fergó añade otra frase para el recuerdo, que figura en el libreto de este musical: «Desde que Hemingway me enseñó a fumar puros, mi voz es mucho mejor».

La cita dio hasta para poder hacer spoiler, pero nos lo resumimos en un «vengan y disfruten».