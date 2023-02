El poeta y catedrático Manuel Salinas ha presentado en el Ateneo su obra 'Contemplaciones (una defensa de la poesía)', editada por el Ayuntamiento de Baza. Se trata de un conjunto de ensayos y reflexiones con abundantes citas, escrito con una proverbial erudición no exenta de amenidad. "Es un libro que me ha costado diez años, con distintos textos en prosa, conferencias, aforismos, discursos académicos, charlas, notas, etc. Durante todo este tiempo nunca perdí la esperanza en la gracia de la literatura, en esos breves instantes de ebriedad y contemplación de la belleza resiliente", afirma Salinas.

El acto estuvo presentado por la escritora Rosa Romojaro y contó con la presencia de Pedro J. Marín Galiano, escritor y columnista de La Opinión de Málaga. A decir de Galiano, el libro va contra la idea de la poesía como pose del feísmo, la indolencia y el desencanto. Manuel Salinas, que actualmente dirige la colección de poesía Puerta del Mar de la Diputación de Málaga, nació en Granada y reside en Málaga desde 1978. Es doctor y catedrático de Literatura y miembro de varias academias. De su obra poética destacan los libros 'Edelvira' (1975),' Los espejos fingidos' (1985), 'Zulo de noviembre' (1988), 'El mar en los hangares' (2004) o 'Inacabable alabanza (2022). Su poesía, como él mismo dice, es "poesía de los adentros, poesía de las afueras contra la barbarie y la deshumanización". El autor posee el Premio Internacional de Poesía Dama de Baza (2018) por su trayectoria poética y el Premio de Literatura en castellano Carmen Luisa Pinto 2012, otorgado en Miami al mejor libro escrito en Lengua Castellana. 'Contemplaciones' ha sido ya presentado en Jerez y Cádiz y se pondrá de largo también proximamente en otros puntos de la geografía nacional.